S penisom igrajo igrico. Seks je vse manj zanimiv

Seks je vse manj zanimiv – vsaj sodeč po majhnem številu inovacij, ki so jih podjetja, ki proizvajajo igračke za popestritev posteljnih aktivnosti, letos predstavila na sejmu uporabne elektronike v Las Vegasu.

Vendar smo tudi tu priča nekaterim novostim, ki bi lahko kmalu postale velik hit.

Tale tulec je namenjen vadbi za penis. FOTO: Myhixel

Moškim je denimo za boljšo izvedbo v spalnici na voljo naprava MYHIXEL. Priključijo jo na telefon in z njeno pomočjo natrenirajo mišice tam spodaj, tako da jim prezgodnji izliv nikoli več ne bo delal težav. Zadeva, ki je videti kot nekakšen valjček, je bolj kot igrača pravzaprav medicinski pripomoček oziroma naprava za vadbo.

Uprava za varno hrano in zdravila jo je že potrdila kot varno, prve klinične raziskave pa so pokazale, da napravica resnično dejansko daje obljubljene rezultate. Vadba poteka v obliki igrice, tako da tistim, ki jo bodo uporabljali med treningom, ne bo dolgčas. Podobna napravica je že dlje na voljo za ženske, ki z njeno pomočjo krepijo medenične mišice s keglovimi vajami. Pravilno opravljena vaja je hkrati ukaz za premik figure v igrici.

Vibratorji se gibajo v skladu z vsebino na zaslonu.

S tole napravico lahko seksate na daljavo. FOTO: Handy

Špansko podjetje Svakom ponuja igračke, povezane s telefonskimi aplikacijami. Tako se denimo njihov vibrator, medtem ko uporabnica gleda pornografske videovsebine, premika v enakem ritmu kot junaki na zaslonu. Naprave, ki jih odlikuje gibanje, usklajeno z videovsebino, imajo tudi za moške. Pravzaprav se lahko par prek teh napravic in aplikacije poveže in ima spolne odnose na daljavo, kar prek interneta.

Norveško podjetje s spolnimi igračkami letos predstavlja nov vibrator Oh! Gre za brezžični vibrator, ki se zna povezati s pametnimi napravicami, vibracije pa proizvaja s pomočjo zvočnih valov. Tako kot Svakomove igračke zna oponašati gibe iz videozgodbe, ki si jo sočasno ogledujete, ter se povezuje z drugimi ljudmi prek spleta, kar omogoča spolne odnose s partnerjem, ki je trenutno na drugem koncu sveta. In če vam ni do igric, ga lahko uporabite namesto predvajalnika glasbe, saj je njegovo brnenje povsem neopazno in ne moti glasbe, ki jo predvajate.