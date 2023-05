Charles uradno postal kralj, okronana tudi kraljica Camila (V ŽIVO)

V Westminstrski opatiji so danes v okviru slovesnega obreda kronali Karla III., ki je na položaju nasledil lani preminulo kraljico Elizabeto II. Obred je zakoreninjen v skoraj 1000 letih zgodovine, obenem pa prilagojen sodobnemu Združenemu kraljestvu. V Westminstrsko opatijo je povabljenih 2300 ljudi, med katerimi je približno sto svetovnih voditeljev. Med njimi je tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki se kronanja udeležuje s soprogom Alešem Musarjem. To priložnost, ki je obenem pomemben diplomatski dogodek, bo izkoristila tudi za kratka srečanja z nekaterimi izmed prisotnih voditeljev.

Prvi britanski vladar z univerzitetno diplomo

Karel III. je postal prestolonaslednik, ko je imel komaj tri leta, na dan, ko bo prevzel vladanje, pa je čakal rekordnih 70 let. Njegova mama in predhodnica, kraljica Elizabeta II., je ljudstvu na svoj 21. rojstni dan namreč obljubila, da jim bo služila do konca življenja, najsi bo kratko ali dolgo. In obljubo je tudi držala.

Karel III., njegovo krstno ime se glasi Charles Philip Arthur George, je tudi prvi britanski vladar, ki se lahko pohvali z univerzitetno diplomo. Pred njim so se kralji in kraljice namreč šolali doma, velik poudarek je bil na predmetih in znanjih, ki jih bodo potrebovali pri vladanju. Charles se je odločil za arheologijo in antropologijo ter zgodovino. Iz slednje je tudi diplomiral na univerzi v Cambridgeu. Že od mladih nog je oboževal tudi umetnost, tudi sam je nadarjeni slikar, še posebno blizu mu je akvarelna tehnika, najljubši motivi pa narava v okolici dvorcev, kjer preživlja proste trenutke.

FOTO: Maja Smiejkowska Reuters

Kot valižanski princ – naziv, ki ga tradicionalno nosijo prestolonasledniki –, se je učil jezika te dežele na skrajnem jugozahodu Velike Britanije, ki je vse prej kot enostaven, govori pa ga okrog 610.000 ljudi, kar je slaba petina prebivalcev Walesa. Že desetletja je prizadeven okoljevarstvenik, ki se bori za zmanjšanje odpadne plastike, ohranitev deževnih gozdov, promovira samooskrbo, redno obiskuje kmete na vseh koncih kraljestva ter si prizadeva za uporabo lokalnih izdelkov in pridelkov. Vse to so prepoznala različna ljudstva po svetu, med njimi Masaji v Tanzaniji v Afriki, ki so mu nadeli vzdevek Oloishiru Ingishi, kar v prevodu pomeni zaščitnik krav, ko so v ekvadorski džungli leta 2008 odkrili novo vrsto potočne drevesne žabe, pa so jo poimenovali princ Charles.

FOTO: Clodagh Kilcoyne Reuters

Karel III. je po mnogočem poseben in tega se bo držal tudi pri kronanju. Seveda želi obdržati tradicionalne elemente tega pomembnega dogodka, a časi so zelo drugačni od časov, ko je bila okronana njegova mama.

Slavje se nadaljuje tudi jutri

Slavja ob kronanju pa še zdaleč ne bo konec danes, jutri popoldne na trati pred dvorcem Windsor sledi veliki koncert, na katerem bodo med drugim nastopili Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli ter skupina Take That, ki se ji sicer ne bo pridružil nekdanji član Robbie Williams, Britanci pa bodo lahko novemu kralju in kraljici nazdravljali še v ponedeljek, ko jim je premier Rishi Sunak podaril prost dan.

Veličastni dogodek spremljamo v živo:

12.25 V Westminstrski opatiji medtem poteka slovesen verski obred kronanja Karla III, ki je zakoreninjen v skoraj 1000 letih zgodovine, obenem pa prilagojen sodobnemu Združenemu kraljestvu.

Kljub tradicionalni simboliki je kralj želel v obred vpeljati tudi nekatere posodobitve. Med drugim prvič sodelujejo škofinje, voditelji verskih manjšin v državi, pomembno vlogo igrajo tudi keltski jeziki. REUTERS FOTO: Pool Via Reuters

V okviru obreda, ki ga vodi canterburyjski nadškof Justin Welby, je bil Karel III. z besedami "predstavljam vam kralja Karla, vašega nespornega kralja" že uradno predstavljen zbranim. Ti so odgovarjali z besedami "Bog naj obvaruje kralja". Moderator škotske cerkve je nato kralju izročil posebej za to priložnost izdelano Biblijo. V drugem delu je sledila prisega kralja, ki je med drugim obljubil, da bo ohranjal anglikansko cerkev in vladal v skladu z zakoni.

Policija je sicer še pred začetkom protesta pridržala šesterico vodilnih članov skupine. Med njimi je tudi njen vodja Graham Smith, so navedli v skupini, ki dodaja, da so jim policisti tudi zasegli več sto transparentov. Policija, ki je v luči obsežne varnostne operacije dobila nova pooblastila, aretacij ni komentirala. FOTO: Pool Via Reuters

Sledilo je maziljenje kralja z oljem, ki je bilo v določeni meri skrito pred očmi javnosti. Olje, izdelano v Jeruzalemu, je narejeno po skrivnem receptu, ki med drugim vsebuje vrtnice, jasmin in cimet. Olje, narejeno za Karla, ne vsebuje nobenih sestavin živalskega izvora, medtem ko je bila doslej v njem tradicionalno tudi ambra, ki nastaja v črevesju kita glavača. Kralj se je nato pomaknil do stola kralja Edvarda, posebnega stola za kronanje, narejenega leta 1300, ki naj bi bil najstarejši kos pohištva v Združenem kraljestvu, ki še vedno služi originalnemu namenu. V njem je bilo kronanih vsega skupaj 26 monarhov. Karlu so nato različni visoki predstavniki države izročili regalije, med drugim kraljevski meč, kraljevo ogrinjalo, vladarsko jabolko, prstan, štolo, žezlo, palico in krono.

V nadaljevanju obreda so kralja nato kronali z znamenito krono svetega Edvarda, ki je iz čistega zlata in okrašena s številnimi dragimi kamni. Gre za simbol monarhove avtoritete, ki je bila narejena leta 1661, uporablja pa se zgolj ob samem kronanju. Obred se je zaključil z ustoličenjem, ko je kralj sedel na prestol in so mu zbrani, na čelu z Welbyjem in princem Williamom, izrekli prisego zvestobe. Tokrat so prvič pozvali ljudi po vsem Združenem kraljestvu in v državah, ki so pod britansko krono, naj prav tako izrečejo prisego zvestobe.

Sledilo je še kronanje Karlove soproge, Camille, s krono kraljice Marije. Odslej bo znana kot kraljica, medtem ko je od septembra nosila naziv kraljica soproga.

11.56 Današnje kronanje britanskega kralja Karla III. obeležujemo tudi v Sloveniji. Britansko veleposlaništvo je v Mojstrani pripravilo dogodek s spomini na obisk princa Charlesa v Sloveniji pred 25 leti. Kot so povedali tisti, ki so se z njim tedaj srečali, je nanje naredil dober vtis in verjamejo, da ima prave vrednote ter da bo dober kralj .

11.27 Iz Buckinghamske palače proti Westminstrski opatiji je na približno dva kilometra dolgo pot krenil sprevod s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo, ki ju bo na slovesnem obredu v opatiji okronal canterburyjski nadškof Justin Welby. Ob poti ju je pozdravila večtisočglava množica navdušencev.

Kraljevi par se je v opatijo popeljal s kočijo, ki je bila leta 2012 narejena ob 60. obletnici vladanja kraljice Elizabete II. Gre za sodobnejšo različico kraljeve kočije z okni na električni pomik in klimo, medtem ko se bosta v palačo po obredu vrnila z zlato kočijo, ki so jo uporabili v vseh kronanjih od leta 1830.

10.32 Na ulicah britanske prestolnice se je v pričakovanju današnjega kronanja Karla III. in njegove soproge kraljice Camille v jutranjih urah zbrala množica ljudi. Mnogi so se ob poti sprevoda utaborili že več dni pred samim dogodkom, prvi gostje pa so medtem že vstopili v Westminstrsko opatijo, kjer bo potekalo kronanje.

Karel III. je po mnogočem poseben in tega se bo držal tudi pri kronanju. REUTERS FOTO: Pool Via Reuters

Dobro uro in pol pred začetkom dogajanja je bilo prizorišče ob poti sprevoda že polno. Pred palačo so nekateri davi že tudi uzrli Karla in Camillo, ki sta se tja pripeljala iz bližnjega domovanja Clarence House, poroča britanski BBC. Na trgu Trafalgar Square se je zbrala tudi manjša skupina nasprotnikov monarhije. Skupina Republic, ki se zavzema za ukinitev monarhije, je pozvala k protestu, na katerem pričakuje do 2000 ljudi.

FOTO: Clodagh Kilcoyne Reuters

Britanski premier Rishi Sunak se je na Twitterju pohvalil, da nobena država ne bi mogla pripraviti tako osupljivega spektakla. »Vendar to ni le predstava. To je ponosen izraz naše zgodovine, kulture in tradicije,« je nadaljeval in kronanje označil za cenjen obred, s katerim se bo rodilo novo obdobje.