S koronavirusom okužen tudi Goran Ivanišević

»Po dveh negativnih testih v zadnjih 10 dneh sem bil ravnokar obveščen, da sem pozitiven na covid 19. Počutim se dobro in nimam nobenih simptomov. Rad bi obvestil vse, ki so bili v stiku z mano, da sem okužen s koronavirusom in jih ob tem prosim, da zaščitijo sebe in svoje bližnje. Še naprej bom v samoizolaciji, kakor sem bil doslej. Vsem, ki so se okužili, želim čimprejšnje okrevanje,« je na instagramu zapisal, trenerGoran je bil direktor zadrskega teniškega turnirja Adria tour, ki so ga morali preklicati po tem, ko so pri Bolgarupotrdili okužbo z novim koronavirusom. Dimitrov je pred tem en teden preživel v Zadru.Ivanišević je po prihodu iz Beograda v Zadar imel povišano temperaturo, zato je bil testiran, test pa je bil negativen. Negativen je bil tudi test po turnirju.Število okuženih tako narašča. Do zdaj je znano, da so okužbo potrdili še pri, trenerju Dimitrovain Đokovićevemu kondicijskemu trenerju