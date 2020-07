S knjigo nad tviteraša

John Bolton s predsednikom Donaldom Trumpom, ko je bil še njegov najtesnejši sodelavec.

FOTO: NICHOLAS KAMM/GETTY IMAGES

Donald Trump rad dela osebne usluge diktatorjem, ki so mu všeč.

Dva milijona dolarjev je znašal honorar Johna Boltona za knjigo, ki meče slabo luč na Trumpa.

Zahteva za sodno prepoved

milijonov je Donald Trump podedoval od očeta.

let je bil star Trumpov brat, ko je umrl zaradi infarkta.

Prosjačenje Kitajcev

Nevednost

Knjiga Johna Boltona je polna spodrsljajev Donalda Trumpa, ki kažejo na njegovo neizobraženost. Denimo to, da je nekoč spraševal, ali Finska res ni del Rusije. Nekdanjo britansko premierko Thereso May je v začudenju spraševal, ali ima Velika Britanija res jedrsko orožje. Zanimivo se mu je tudi zdelo, da bi vojaško napadel Venezuelo in jo potem priključil k ZDA.

Knjiga je orožje, vzemi jo v roke, je eden od najbolj znanih rekov nemškega dramatika in pisatelja. Njegovemu sporočilu sta v zadnjem času sledila, nečakinja ameriškega predsednika, in njegov nekdanji svetovalec za nacionalno varnostNapisala sta vsak svojo knjigo, kar pa ni najbolj po volji prvemu človeku Bele hiše. V zadnjih dneh je duhove bolj burila Boltonova knjiga Soba, kjer se je zgodilo (The Room Where It Happened), ki je te dni ugledala luč sveta, v njej pa konservativni jastreb, kot so včasih označevali Johna Boltona, obračuna z nekdanjim delodajalcem z navajanjem nekaterih neverjetnih ravnanj ameriškega predsednika, ki nikakor ne pritičejo prvemu človeku najmočnejše države sveta.Druga knjiga, ki prav tako meče senco na ameriškega predsednika, bo izšla konec julija in je prvenec 55-letne nečakinje Donalda Trumpa. Mary Trump ji je dala naslov Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najbolj nevarnega človeka na svetu (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). Čeprav se o njeni vsebini še ne ve prav veliko, pa je znani ameriški založnik obeh knjig Simon&Schuster poskrbel, da so nekateri poudarki že prišli v javnost. Prav zaradi njih se tako kot Boltonova knjiga, ki je poskočila na prvo mesto najbolj prodajanih knjig na Amazonu, tudi knjiga hčerke starejšega Trumpovega bratastrmo vzpenja po lestvici prednaročil.Trumpova naj bi razkrila zapletene družinske odnose, zlasti pa naj bi bilo zanimivo poglavje, v katerem naj bi se razkrila kot žvižgačka, ki je pred časom New York Timesu razkrila, kako sta njen stric Donald in dedizpeljala davčno goljufijo, zaradi česar je Donald podedoval več kot 400 milijonov dolarjev vreden delež očetovega nepremičninskega posla. Poleg tega naj bi bil, kot razkriva ameriško spletišče The Daily Beast, objavljen pogovor z upokojeno zvezno sodnico, predsednikovo sestro, ki naj bi razkrila osebne in zelo obtožujoče poglede in razmišljanje o bratu, ki zdaj sedi v Beli hiši.Najstarejši predsednikov brat Fred mlajši in oče Mary Trump je umrl že leta 1981, star šele 42 let, zaradi srčnega napada, ki ga je povzročila njegova odvisnost od alkohola. V knjigi naj bi Mary kot diplomirana klinična psihologinja opisala razloge in družinske okoliščine, ki so njenega očeta vodili k alkoholu. Kot je domnevno opisano, naj bi Donald Trump in njegov oče Fred starejši s svojim odnosom Freda mlajšega pahnila v alkohol.Njegova otroka, Mary in njen brat, sta v 90. letih tožila sorodstvo zaradi goljufij, ki naj bi se dogajale pri izvrševanju oporoke utemeljitelja dinastije Trump Freda starejšega, a razen pranja umazanega perila nista dosegla nič. Je pa to sojenje pripeljalo do dodatnih zapletov, saj naj bi bil Donald Trump zaradi tega tako jezen, da je odtegnil plačilo zdravstvenih stroškov sinu svojega nečaka, ko je zbolel za cerebralno paralizo.Ker bo knjiga izšla v času, ko se bo v Ameriki začela predvolilna kampanja za novembrske predsedniške volitve, je Donald Trump začel iskati pravne možnosti, kako bi onemogočil prodajo. Kot ugotavljajo nekateri ameriški analitiki, se zaveda, kakšno politično škodo mu lahko povzroči edina nečakinja.A še slabše lahko na njegovo politično kariero vpliva knjiga Johna Boltona, nekoč tesnega sodelavca in svetovalca za nacionalno varnost. Zaradi navedb v knjigi, za katero je avtor dobil dva milijona dolarjev, je poskušal Trump doseči sodno prepoved izida, ker avtor, kot je zapisano v tožbi Bele hiše, ni dokončal postopka preverjanja vsebine, ki je nujen, če je imel dostop do državnih skrivnosti. Zato naj bi objava škodovala nacionalni varnosti. A sodišče je Trumpovo zahtevo konec tedna zavrnilo in knjiga se je znašla v knjigarnah.Preden je sodišče razsojalo o tožbi, so glavni ameriški mediji že objavili dele knjige, mnogi pravniki pa so podvomili, da bi lahko sodišče prepovedalo njen izid, saj so že enkrat (Dokumenti Pentagona (Pentagon Papers) razsodili, da prvi amandma k ameriški ustavi, ki ščiti svobodo izražanja in tiska, močno omejuje ustavnost vladnih zahtev po prepovedi izdaje dela, tudi če te temeljijo na pravilih, kot veljajo za Boltona.Med odlomki, ki so prišli v javnost, najbolj odmeva Boltonov opis Trumpovega prosjačenja kitajskega predsednika, češ naj mu pomaga pri ponovni izvolitvi, s tem da bi Kitajska povečala uvoz ameriških kmetijskih izdelkov. Bolton mu tudi očita, da je trgovinska pogajanja z drugimi državami uporabljal za lastne politične interese in da naj bi se vmešaval v sodne procese proti velikim kitajskim in turškim podjetjem v Ameriki, ker »rad dela osebne usluge diktatorjem, ki so mu všeč«.Zanimivo je tudi, da je branil Savdsko Arabijo, ko je ta v konzulatu v Istanbulu ubila in razkosala novinarja. Kot trdi Bolton, je namerno prav bizarno branil režim v Savdski Arabiji, saj naj bi, kot je povedal najtesnejšim sodelavcem, odvrnil pozornost javnosti od afere, ki jo je zakuhala njegova hčerka. Kot svetovalka predsednika je uporabljala službeno elektronsko pošto za zasebne posle, nekaj podobnega so v Trumpovem taboru v predvolilni kampanji leta 2016 očitali njegovi tekmiciV knjigi je še več spodrsljajev, ki kažejo, da predsednik, ki z ljudstvom komunicira bolj ali manj prek twitterja, ni dorasel funkciji, ki jo opravlja.