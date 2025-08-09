S Hrvaške dobra novica tudi za slovenske lastnike vikendov

Kot žarek upanja iz Zagreba se je v četrtkovem popoldnevu slišala vest, ki jo je prvi objavil Večernji list: minister prostorske ureditve, gradbeništva in državne lastnine Branko Bačić je napovedal, da bodo južni sosedje sprožili nov postopek legalizacije nelegalno zgrajenih objektov – a le tistih, zgrajenih do 21. junija 2011, ki še niso legalizirani.

S tem naj bi omogočili tako imenovani popravni rok za lastnike, ki niso izkoristili prejšnje priložnosti leta 2018 za legalizacijo hiš, vikendic in drugih stavb.

Z ministrstva so za Večernji potrdili, da bodo s spremembo zakona ukinili prav rok legalizacije, ki se je iztekel leta 2018, in s tem omogočili postopek tistim, ki tega niso storili. Dodatno poudarjajo, da ne gre za novo legalizacijo, ampak zgolj popravek. Novi zakon naj bi sprejeli do konca letošnjega leta, pogoji pa naj bi bili podobni tistim iz zakonov v letih 2011, 2012 ter 2017.

Prižgal žarek legalnega upanja

Tako še vedno velja, da morajo biti objekti izgrajeni do junija 2011 – kar bodo preverjali z zračnimi posnetki iz tistega časa. Prav tako ne bo možno legalizirati objektov, ki so bili postavljeni na obmorskem zaščitenem pasu, v naravnih parkih, na infrastrukturnih koridorjih ter na državnem, gozdnem ali vodnem zemljišču.

Nepremičnine na pomorskem dobru ne bodo deležne odpustkov.

V času zadnjega velikega vala legalizacij je bilo vloženih kar 800 tisoč zahtev za legalizacijo črne gradnje, rešili so jih okoli 700 tisoč; med drugim so že takrat legalizirali celo objekte na kmetijskih zemljiščih, če le niso bili na zaščitenem območju.

Večernji poroča, da nezadovoljstvo z novim valom legalizacije že izraža del strokovne javnosti – pa tudi tistih državljank in državljanov, ki so spoštovali zakone in plačali vse stroške gradnje. Kot opozarjajo v Večernjem, so samo lani na osrednjem državnem inšpektoratu prejeli 9000 prijav, od tega 3340 novih o morebitnih črnih gradnjah, inšpektorji so napisali 857 odločb o rušenju. Tako se kaže, da se dolgoletni težavi s črnimi gradnjami še sploh ne vidi konca. Resnici na ljubo je treba povedati, da je bil ob zavestnih kupcih ali graditeljih nepremičnin tudi kakšen lastnik nepremičnine v preteklosti zaveden pred nakupom gradnje, ki ni legalna.

So pa hrvaški novinarji spremenili staro hrvaško otroško izštevanko; »kdor se ni skril, ta je osel« so posodobili v »kdor ni brezpravno gradil, ta je osel«. Kljub preteklim rušilnim valovom hrvaške državne inšpekcije se je z najavo spremembe zakona nekaterim – tudi Slovenkam in Slovencem – prižgal žarek legalnega upanja čez našo južno mejo.