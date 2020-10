S Harryjem Potterjem bo plačal hčerin študentski dolg

Bogat besedni zaklad, poučna vsebina

1997. se je svetu prvič predstavil Harry Potter.

Da gredo prve izdaje knjig iz serije o mladem čarodeju za med, je postalo jasno že spomladi, ko je upokojena učiteljica, ki je čtivo pred leti rešila pred odpadom, letos pa ga sklenila prodati, svoj izvod Harryja Potterja in kamna modrosti v trdi vezavi prodala za 36.000 evrov, izvoda z mehkimi platnicami pa sta šla po tri tisočake. Vrtoglavi znesek se nasmiha tudi Britancu, ki že vrsto let živi v Luksemburgu, knjigo pa je pred 21 leti kupil zato, da bi svoje otroke spodbudil k branju v angleškem jeziku.Upokojenec, ki želi ostati anonimen, je namreč zavoljo ljubezni zapustil Otok, z ženo, Luksemburžanko, pa sta otroke vpisala v tamkajšnje državne šole, zato jim angleščina ni bila prvi jezik. »Tudi sam sem bil velik oboževalec knjig o Harryju Potterju. Poleg besednega zaklada so se otroci lahko učili tudi etike, spoznali so različne plati človekovega značaja. Prek teh knjig sem jim lahko razložil veliko življenjskih okoliščin,« pripoveduje Britanec, ki bo kakor učiteljica izvod ponudil na dražbi pri hiši Hansons Auctioneers, kjer so delo že ocenili na več kot 30.000 evrov. Dolgo sicer sploh ni vedel, da ima v rokah enega od prvih 500 izvodov: pred časom je sklenil knjigo znova prebrati, a je opazil številne tiskarske napake, ki jih je pred dvema desetletjema očitno spregledal. Tako je spoznal, da je to sploh eno prvih del mojstrske, večina izvodov iz te serije, ki se je premierno predstavila 1997. pri založbi Bloomsbury, pa je takrat romala v šole in knjižnice, zato so zasebne zbirke dosegli le redki.Izvod anonimnega lastnika pa je v občutno boljšem stanju kakor preostali znani, zato bi cena lahko presegla celo petdeset tisočakov. Na prodaj bo 13. oktobra, z izkupičkom pa želi Britanec odplačati hčerkin študentski dolg.