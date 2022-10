S fotografijo, ki so jo ukradli Slovencem, Rusi »dokazujejo«, da Ukrajina izdeluje umazano bombo

Rusija je nedavno obtožila Ukrajino, da namerava uporabiti tako imenovano umazano bombo. Več o tem preberite tukaj. Ukrajina je to zanikala in pojasnila, da Rusija verjetno širi take obtožbe z razlogom, da bi stopnjevala vojno v Ukrajini.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so priprave umazane bombe v Ukrajini v zaključni fazi. V njihovi objavi na twitterju, so svoje trditve podkrepili s fotografijami. Izkazalo pa se je, da je ena fotografija, ki so jo predstavili kot posneto v Ukrajini, na njej pa naj bi bila radiaktivna uran 235 in plutonij 239, pravzaprav fotografija, narejena v Sloveniji. Na njej pa so odsluženi detektorji dima. Kot je pojasnil eden izmed komentatorjev objave, je bila menda fotografija posneta leta 2010 v Nuklearni elektrarni Krško. Tudi napisi na izdelkih so v slovenskem jeziku.