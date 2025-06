Ryanairjevo letalo prisilno pristalo v Nemčiji, zaradi turbulence poškodovanih več potnikov

Letalo nizkocenovnega prevoznika Ryanair, ki je letelo iz Berlina proti Milanu, je sinoči zaradi silovitih turbulenc, ki jih je povzročila nevihta, prisilno pristalo na jugu Nemčije. Po navedbah policije je bilo poškodovanih devet potnikov.

Kot je sporočila bavarska policija, so hude vremenske razmere letalo prisilile k pristanku v Memmingenu, približno 113 kilometrov zahodno od Münchna. Letalo je sicer varno pristalo, vendar je devet oseb, starih med dve in 59 let, utrpelo poškodbe med turbulenco v zraku.

Tri osebe končale v bolnišnici

Po poročilu policije je ena ženska utrpela poškodbo glave, njena dveinpolletna hči je imela modrice, 59-letna potnica pa se je pritoževala nad bolečinami v hrbtu. Vse tri so bile hospitalizirane. Ostalim potnikom z lažjimi poškodbami so nudili zdravniško pomoč na kraju dogodka.

Ryanair: »Organizirali smo nadomestni prevoz«

Ryanair je danes potrdil, da je kapitan leta že pred pristankom zahteval zdravniško pomoč. Družba je sporočila, da je organizirala nadomestni let za prevoz potnikov v Milano ter se opravičila prizadetim. A policija trdi, da je letalska družba potnike v Milano prepeljala z avtobusi, saj lokalne letalske oblasti niso dovolile nadaljevanja leta iz Memmingena.

Panika med potniki

Potniki so opisovali prizore panike, ko je letalo začelo silovito tresti. »Nikoli še nisem občutil takšnega strahu. V tistem trenutku sem mislil, da se bo letalo razpadlo!« je za nemški Bild povedal eden izmed potnikov. Po poročanju istega medija nekateri potniki med turbulencami niso bili pripeti z varnostnimi pasovi, medtem ko posadka ni dajala stalnih navodil med krizno situacijo.