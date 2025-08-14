ALJASKA

Rusko vladno letalo je pristalo na Aljaski. Trump: Obstaja 25-odstotna možnost, da bo srečanje propadlo

Cel svet čaka na srečanje med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom v Anchorageu. Evropska unija je, pravijo notranji viri, previdno optimistična glede Trumpove vloge pri končanju spora…
Fotografija: FOTO: Kevin Lamarque Reuters
FOTO: Kevin Lamarque Reuters

STA, S. U.
14.08.2025 ob 18:15
14.08.2025 ob 18:26
STA, S. U.
14.08.2025 ob 18:15
14.08.2025 ob 18:26

Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da bo za kakršen koli dogovor o koncu vojne v Ukrajini potreben tristranski vrh z ruskim in ukrajinskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim. Pri tem je menil, da obstaja "25-odstotna verjetnost", da njegovo petkovo srečanje s Putinom na Aljaski ne bo uspešno.

Kot je v pogovoru za ameriški Fox News Radio pred vrhom s Putinom dejal Trump, "obstaja 25-odstotna verjetnost, da srečanje ne bo uspešno".

Bi pa to lahko privedlo do drugega srečanja, na katerem bi sodeloval tudi ukrajinski predsednik Zelenski, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pri tem je omenil, da bi lahko bil kakršen koli dogovor o končanju vojne v Ukrajini dosežen na tem drugem, tristranskem srečanju s Putinom in Zelenskim.

»Drugo srečanje bo zelo, zelo pomembno, ker bo to srečanje, na katerem bodo sklenili dogovor. In nočem uporabiti besede 'razdeliti' stvari. Ampak veste, do neke mere to ni slab izraz, kajne?« je dejal Trump.

Rusko vladno letalo je pravkar pristalo na Aljaski pred jutrišnjim srečanjem Trumpa in Putina. Letalo je poletelo iz Moskve ob 7.50 po lokalnem času in pristalo na mednarodnem letališču Anchorage. Spletna stran za sledenje letalom Flightradar24 navaja, da prevaža rusko delegacijo na srečanje.

Kot je še povedal po poročanju britanskega BBC, bo v primeru "dobrega srečanja" s Putinom poklical Zelenskega, da bi se dogovorili za drugo srečanje, ki bi lahko potekalo na več krajih, vključno z Aljasko.

O možnostih za končanje več kot tri leta trajajoče vojne v Ukrajini

Trump in Putin se bosta v petek sestala v aljaškem mestu Anchorage, da bi govorila o možnostih za končanje več kot tri leta trajajoče vojne v Ukrajini. Zelenski na srečanje ni bil povabljen, v Evropi pa so se okrepili strahovi, da bi ameriški in ruski voditelj lahko sklenila dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k bolečim koncesijam.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je danes po poročanju AFP poudaril, da morajo biti varnostna jamstva za Ukrajino del mirovnih pogovorov, in v luči petkovega vrha dodal, da upa na napredek.

Bela hiša pa je danes zagotovila, da bo Trump izčrpal vse možnosti da "bi poskušal to vojno pripeljati do mirne rešitve".

Trump ima "na voljo veliko orodij", med drugim sankcije

Po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt ima Trump "na voljo veliko orodij", med drugim sankcije. Vendar pa predsednik upa, da bo za končanje vojne v Ukrajini uporabil diplomacijo in pogajanja, je pojasnila za Fox News.

Leavitt je ob tem potrdila, da se bosta Trump in Putin na Aljaski sestala na štiri oči, predvideno pa je tudi kosilo z delegacijama obeh držav, ob koncu srečanja pa novinarska konferenca.

Donald Trump Vladimir Putin srečanje Volodimir Zelenski vojna v Ukrajini

