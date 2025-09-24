  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

MODERNO OROŽJE

Rusko orožje tihotapijo tudi skozi Slovenijo: razkrili povezavo med Putinom in italijansko mafijo

Italija menda postaja skladišče orožja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
N. Č.
 24. 9. 2025 | 17:19
A+A-

Najmodernejše strelivo iz ruskih državnih tovarn že dalj časa preko sicilijanskih pristanišč in čez slovensko-italijansko mejo vstopa v Italijo, kjer se razplamteva novo črno tržišče italijanske mafije, poroča Linkiesta, neodvisni portal za preiskovalno novinarstvo s sedežem v Milanu.

Mafija zalog ne hrani samo za preprodajo, temveč tudi kot strateško rezervo, ki jo zahtevajo njihovi dobavitelji.

»Italija je skladišče orožja,« je za novinarja Massimiliana Coccijo povedal sogovornik iz rimskega kriminalnega podzemlja, dobro seznanjen z lokacijami ruskega orožja v Italiji.

Isto orožje, ki ubija Ukrajince na fronti, uporablja tudi italijanski organizirani kriminal, pri čemer Linkiesta razkriva, da ne gre za izrabljene kose iz začetka 2000-ih, ampak za na novo proizvedeno orožje, brez serijskih številk, naravnost iz tovarn.

Orožje se skriva v lažnih predalih tovornjakov, v sodih z nafto, gorivom ali mazivom ter se raztovarja v pristaniščih in garažah italijanskih predmestij. Ključno vlogo v tihotapljenju ima Putinova »senca flote« tovornih ladij pod tujimi zastavami, ki se sicer uporabljajo za izogibanje sankcijam in prevoz nafte. Nekatere med njimi prenašajo tudi pošiljke lahkega orožja. Vir Linkieste poudarja, da se način naročanja orožja razlikuje od preteklosti:

»Ne skladišči se več kot nekoč. Zdaj naročiš, kar potrebuješ, in pride takoj. A nekaj orožja mora ostati v skladišču – organizacije ga hranijo in ga ne smejo prodati,« razkriva.

Analize orožja in eksploziva, ki jih je objavil Europol, opisujejo, kako mafijske mreže shranjujejo orožje in ga selijo na zahtevo. Nadzorovano skladiščenje je v zadnjih letih postalo običajna praksa med skupinami organiziranega kriminala.

Večkrat prestregli orožje

Med Gorico in Trstom je mejna policija večkrat prestregla nekdanje jugoslovansko in sovjetsko orožje, skrito v tovornjakih in avtomobilih.

Marca 2022, nekaj dni po začetku invazije na Ukrajino, je policija v Catanii v četrti San Cristoforo zasegla arsenal, katerega sled je vodila do mafijske veje Nizza iz klana Santapaola-Ercolano. Takrat so našli devet kosov orožja, 900 nabojev in, kar je najpomembnejše, dva sovjetska kalašnikova AK-47 v brezhibnem stanju – bojna oprema, skladna s standardi trenutne vojne.

»V Catanio veliko prihaja in odhaja. Obstajata dve skrivališči, kjer je več orožja, zaloge pa se nenehno obnavljajo,« razkriva vir.

Za tihotapljenje tega orožja se uporabljajo iste poti kot za drogo – včasih je to pristanišče v Sirakuzi, drugič v Gioii Tauro na vrhu italijanskega »škornja«. Vendar pa to niso stari sovjetski kalašnikovi, temveč jurišne in celo ostrostrelske puške, izdelane med letoma 2010 in 2020.

Posebej vznemirja dejstvo, da orožje prihaja brez serijskih številk. »Tako zapusti tovarno,« pravi vir. Gre za Carski tuljski orožarski zavod v Tuli, ki ga je leta 1712 ustanovil Peter I. in je danes največja Putinova orožarska tovarna. Če orožje zapusti obrat brez serijske številke, se to lahko zgodi le po neposrednem nalogu iz Kremlja.

Pot tudi skozi Furlanijo - Julijsko krajino

Poleg morskih poti orožje za italijansko mafijo še vedno potuje skozi Furlanijo - Julijsko krajino, zgodovinsko regijo za trgovino z Vzhodom. Med Gorico in Trstom je mejna policija večkrat prestregla nekdanje jugoslovansko in sovjetsko orožje, skrito v tovornjakih in avtomobilih.

Preiskovalni center Transcrime je objavil poročilo, da je severovzhodna italijanska meja priljubljena vstopna točka za manjše pošiljke orožja, pogosto skrite v lažnih tleh vozil in namenjene organiziranemu kriminalu.

»Tam orožje ostane le nekaj ur, deloma zato, ker je v teh območjih večja pozornost in veliko vojaškega osebja. A obstaja tudi izmenjava: veliko komponent za drone in druge predmete kriminalni kanali pošiljajo na vzhod. Prepričan sem, da obstajajo povratne pošiljke, ki ne vključujejo le orožja za denar,« zaključuje vir.

Linkiesta sklene v članki, da zgodba o skritem orožju, nezakoniti trgovini in izmenjavi uslug med mafijskimi skupinami le še potrjuje močno povezavo, ki obstaja med ruskim režimom in mednarodnim organiziranim kriminalom.

Več iz teme

rusko orožjemafijaItalijaSlovenijaorožjetrgovina z orožjemvojna v UkrajinikriminalSicilija
ZADNJE NOVICE
18:22
Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVE PODROBNOSTI

Obtožnica proti znanemu hrvaškemu pevcu: ženi govoril, da je kurba, otroku kazal genitalije

Med kazenskim postopkom so mu izrekli previdnostne ukrepe - prepoved približevanja, odstranitev iz doma in prepoved stikov z ženo.
24. 9. 2025 | 18:22
18:11
Ona  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Jutrišnji dan bo razgalil skrite resnice – ste pripravljeni?

Astrološki vpogled za 25. september 2025.
Delo UI24. 9. 2025 | 18:11
18:00
Ona  |  Stil
UPOŠTEVAJTE JIH

Nujno branje! To so naši fantastični nasveti za boljši seks

Seks ni samo vprašanje orgazma, temveč celotna izkušnja povezovanja in uživanja s partnerjem.
24. 9. 2025 | 18:00
18:00
Nedeljske novice
BEGUNJE

Gasilci: danes tekmovalci, jutri reševalci

Za nami sta 26. državno tekmovanje pionirjev in mladincev v gasilski orientaciji ter 22. državno tekmovanje gasilcev pripravnikov, bilo je kar 199 ekip.
24. 9. 2025 | 18:00
17:33
Šport  |  Timeout
V SLOVO

Pokojni Nikola Pilić je bil eden ključnih ljudi na začetku kariere Novaka Đokovića (FOTO)

Na Reki je v starosti 87 let umrl velik teniški strokovnjak.
24. 9. 2025 | 17:33
17:25
Bulvar  |  Domači trači
ISKRENA

Romantična mladoporočenca: Tina razkrila, zakaj hoče, da ima njen Robert lepe in čiste žile ...

Robert Golob in Tina Gaber Golob glede skupne prihodnosti nimata kakšnih zapletenih želja.
24. 9. 2025 | 17:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

»Ali sploh razumete moj posel?«

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nakupovanje hrane: ni nujno, da je tako drago!

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Razbijamo mite: koliko prezračevanja je dovolj?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Slovensko podjetje, ki postavlja mejo podražitvam

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali obstaja recept, da bi dihali samo čist zrak?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Za prste obliznit: suši skleda v nekaj korakih

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki