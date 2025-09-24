Rusko orožje tihotapijo tudi skozi Slovenijo: razkrili povezavo med Putinom in italijansko mafijo

Najmodernejše strelivo iz ruskih državnih tovarn že dalj časa preko sicilijanskih pristanišč in čez slovensko-italijansko mejo vstopa v Italijo, kjer se razplamteva novo črno tržišče italijanske mafije, poroča Linkiesta, neodvisni portal za preiskovalno novinarstvo s sedežem v Milanu.

Mafija zalog ne hrani samo za preprodajo, temveč tudi kot strateško rezervo, ki jo zahtevajo njihovi dobavitelji.

»Italija je skladišče orožja,« je za novinarja Massimiliana Coccijo povedal sogovornik iz rimskega kriminalnega podzemlja, dobro seznanjen z lokacijami ruskega orožja v Italiji.

Isto orožje, ki ubija Ukrajince na fronti, uporablja tudi italijanski organizirani kriminal, pri čemer Linkiesta razkriva, da ne gre za izrabljene kose iz začetka 2000-ih, ampak za na novo proizvedeno orožje, brez serijskih številk, naravnost iz tovarn.

Orožje se skriva v lažnih predalih tovornjakov, v sodih z nafto, gorivom ali mazivom ter se raztovarja v pristaniščih in garažah italijanskih predmestij. Ključno vlogo v tihotapljenju ima Putinova »senca flote« tovornih ladij pod tujimi zastavami, ki se sicer uporabljajo za izogibanje sankcijam in prevoz nafte. Nekatere med njimi prenašajo tudi pošiljke lahkega orožja. Vir Linkieste poudarja, da se način naročanja orožja razlikuje od preteklosti:

»Ne skladišči se več kot nekoč. Zdaj naročiš, kar potrebuješ, in pride takoj. A nekaj orožja mora ostati v skladišču – organizacije ga hranijo in ga ne smejo prodati,« razkriva.

Analize orožja in eksploziva, ki jih je objavil Europol, opisujejo, kako mafijske mreže shranjujejo orožje in ga selijo na zahtevo. Nadzorovano skladiščenje je v zadnjih letih postalo običajna praksa med skupinami organiziranega kriminala.

Večkrat prestregli orožje

Med Gorico in Trstom je mejna policija večkrat prestregla nekdanje jugoslovansko in sovjetsko orožje, skrito v tovornjakih in avtomobilih.

Marca 2022, nekaj dni po začetku invazije na Ukrajino, je policija v Catanii v četrti San Cristoforo zasegla arsenal, katerega sled je vodila do mafijske veje Nizza iz klana Santapaola-Ercolano. Takrat so našli devet kosov orožja, 900 nabojev in, kar je najpomembnejše, dva sovjetska kalašnikova AK-47 v brezhibnem stanju – bojna oprema, skladna s standardi trenutne vojne.

»V Catanio veliko prihaja in odhaja. Obstajata dve skrivališči, kjer je več orožja, zaloge pa se nenehno obnavljajo,« razkriva vir.

Za tihotapljenje tega orožja se uporabljajo iste poti kot za drogo – včasih je to pristanišče v Sirakuzi, drugič v Gioii Tauro na vrhu italijanskega »škornja«. Vendar pa to niso stari sovjetski kalašnikovi, temveč jurišne in celo ostrostrelske puške, izdelane med letoma 2010 in 2020.

Posebej vznemirja dejstvo, da orožje prihaja brez serijskih številk. »Tako zapusti tovarno,« pravi vir. Gre za Carski tuljski orožarski zavod v Tuli, ki ga je leta 1712 ustanovil Peter I. in je danes največja Putinova orožarska tovarna. Če orožje zapusti obrat brez serijske številke, se to lahko zgodi le po neposrednem nalogu iz Kremlja.

Pot tudi skozi Furlanijo - Julijsko krajino

Poleg morskih poti orožje za italijansko mafijo še vedno potuje skozi Furlanijo - Julijsko krajino, zgodovinsko regijo za trgovino z Vzhodom. Med Gorico in Trstom je mejna policija večkrat prestregla nekdanje jugoslovansko in sovjetsko orožje, skrito v tovornjakih in avtomobilih.

Preiskovalni center Transcrime je objavil poročilo, da je severovzhodna italijanska meja priljubljena vstopna točka za manjše pošiljke orožja, pogosto skrite v lažnih tleh vozil in namenjene organiziranemu kriminalu.

»Tam orožje ostane le nekaj ur, deloma zato, ker je v teh območjih večja pozornost in veliko vojaškega osebja. A obstaja tudi izmenjava: veliko komponent za drone in druge predmete kriminalni kanali pošiljajo na vzhod. Prepričan sem, da obstajajo povratne pošiljke, ki ne vključujejo le orožja za denar,« zaključuje vir.

Linkiesta sklene v članki, da zgodba o skritem orožju, nezakoniti trgovini in izmenjavi uslug med mafijskimi skupinami le še potrjuje močno povezavo, ki obstaja med ruskim režimom in mednarodnim organiziranim kriminalom.