Ruskih megajaht letos ne bo, oligarhi jih raje skrivajo

Turistična sezona je pri naših južnih sosedih v polnem razmahu, in čeprav si ponudniki različnih storitev že manejo roke ob pričakovanem dobičku, bo letošnje poletje v marsičem drugačno.

Denimo, v Dubrovniku si letos ne bo mogoče napasti oči na razkošnih jahtah, ki so z rekordnim obiskom zaznamovale prejšnji dve sezoni, saj so tako rekoč tekmovale za prosti kotiček v priljubljenih zalivih.

Skrite na Maldivih in Sejšelih

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je eden od razlogov vojna v Ukrajini, zaradi katere ruski bogatuni v strahu pred zaplembo skrivajo svoja plovila in jih letos na Jadranu nikakor ne bodo razkazovali; Viktor Medvedčuk, ruski politik in prijatelj Vladimirja Putina, je tako že ostal brez svoje lepotice, jahte Tango, in to po zaslugi hrvaških oblasti na Reki, jasno je, da bi podobna usoda lahko doletela druga plovila v ruski lasti, pa čeprav plujejo pod drugo zastavo, zato so jim za vsak primer našli zatočišče na Maldivih in Sejšelih, domnevajo upravitelji dalmatinskih luk.

Toda vojna ni edini razlog za odsotnost plovil, seveda, tudi premožni gostje iz drugih evropskih držav in ZDA bodo letos raje pluli drugod. Kot pojasnjujejo turistični poznavalci, je bila Hrvaška v minulih dveh letih, ki ju je zaznamovala pandemija, kljub siceršnjim preventivnim covidnim ukrepom nadvse gostoljubna do tujih gostov, letos pa so jim odprta še druga morja in zalivi, ki jih bodo vsekakor obiskali in raziskali. Priljubljeni so Korzika, Sardinija in jug Francije, Rusi pa iščejo uteho v Turčiji.

No, kakšna superjahta bo obiskala tudi Dalmacijo in njene bisere, predvsem pa gre pričakovati lepotice, krajše od 30 metrov, in razkošne križarske ladje, katerih potniki bodo, tako upajo turistični ponudniki, prav tako prinesli dobiček v blagajno. Ta bo pokala po šivih tudi zaradi nastanitev, ki so letos izstrelile cene v višave, a so kljub temu zapolnjene do zadnjega ležišča.

Pričakujejo plovila, krajša od 30 metrov.

Posebno zadovoljni so Dubrovničani, ki jim nedvomno pomagajo številnejše neposredne povezave z dubrovniškim letališčem.