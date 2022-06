Ruski vojak pokazal sredinec dronu. Takoj mu je bilo žal ...(VIDEO)

Svet je obšel posnetek, na katerem je ruski vojak v Ukrajini s srednjim prstom pokazal v kamero na ukrajinskem dronu, ki je letel nad ruskimi položaji. Nekaj ​​trenutkov pozneje vojaka ni bilo več med živimi, tank, ob katerem je stal s tovariši, pa je spremenil v razbitino, piše The Sun.

Tako je šest ruskih vojakov stalo ob tanku, ki so ga skrili za podrto stavbo. A ukrajinski dron jih je opazil, in ko se je približal ruskemu vojaku, je ta dvignil pogled in pokazal iztegnjen sredinec. Kmalu zatem je priletela granata, ki je uničila tank in vojake.

Po podatkih ukrajinskih oboroženih sil je ruska vojska od začetka invazije v Ukrajini izgubila približno 30.000 borcev in 1.330 tankov.