Ruski MiG-i raztrgali Natovo nebo – Trump opozarja na »velike težave« (VIDEO)

Donald Trump se je oglasil, potem ko so ruska letala preletela estonski zračni prostor. V še eni provokativni potezi Putinove Rusije so se nekatera njegova vojaška letala znašla tam, kjer ne bi smela biti – ujeli so jih nad Estonijo.

Tri ruska lovska letala MiG-31 so za približno 12 minut vstopila v estonski zračni prostor. Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je povedal, da so ruska letala letos to že večkrat storila. Ukrep je označil za »nesprejemljiv sam po sebi« in zadnji ruski vdor opisal kot »brezprimerno predrzen«.

Estonija je aktivirala 4. člen Nata, kar pomeni, da zahteva nujno posvetovanje – podobno kot Poljska, ko so ruski droni pred kratkim vstopili v njen zračni prostor, od katerih so nekatere sestrelili.

Še dve ruski lovski letali sta kršili zračni prostor nad poljsko vrtalno ploščadjo v Baltskem morju, kar kaže, da Putin izziva več držav hkrati. Tiskovni predstavnik Nata je povedal, da so zavezniška letala odgovorila in prestregla ruske lovce – kar pa ne pomeni, da so jih sestrelili, saj bi sicer nastal še večji škandal.

Ameriški predsednik Donald Trump je na vprašanje, ali to predstavlja grožnjo Natu, odgovoril: »Ne ljubi mi se. Ne maram, ko se to dogaja. To bi lahko pomenilo velike težave.« Dodal je, da bo moral podrobneje preveriti razmere, saj bo kmalu prejel uradno poročilo, nato pa obljubil: »O tem vas obvestim nocoj ali jutri.«

Putin ga je »resnično razočaral«

Med svojim mandatom v Beli hiši je imel Trump s Putinom toplejše odnose, kot bi si želele mnoge druge članice Nata, a neuspeh pri doseganju miru v Ukrajini in ruska želja po nadaljevanju invazije sta prinesla kritike tudi nanj.

Na nedavnem državnem obisku v Združenem kraljestvu je Trump izjavil, da ga je Putin »resnično razočaral« pri iskanju mirovnega dogovora. »Ubija veliko ljudi, a izgublja več vojakov, kot jih ubije. Ruski vojaki umirajo v večjem številu kot ukrajinski,« je povedal. Trump je dodal, da bi bilo po njegovem mnenju z Rusijo lažje doseči mirovni dogovor »zaradi mojega odnosa s predsednikom Putinom«.

Ko so ruska letala vdrla v Natov zračni prostor, so se odzvala letala iz Italije, Finske in Švedske ter jih prestregla in pregnala iz estonskega neba.

Vprašanje, kaj storiti z ruskimi vdori v nebo, je zapleteno, saj Putin redno pošilja svoja letala blizu Natove meje, včasih pa jih tudi prestopi. Zavezniška letala jih običajno preženejo, toda leta 2015 je članica Nata Turčija sestrelila ruski lovec, potem ko so ga večkrat opozorili, naj spremeni smer, poroča ladbible.com.