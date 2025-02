Ruski dron trčil v jedrsko elektrarno v Černobilu: To je teroristična grožnja za ves svet (VIDEO)

Ruska vojska je z brezpilotnim letalnikom izvedla napad na jedrsko elektrarno v Černobilu, je na družbenem omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dron je močno poškodoval ščit okrog četrtega reaktorja, ki zunanji svet varuje pred smrtonosnim uhajanjem radioaktivnih delcev. Ob trku drona v stavbo je izbruhnil tudi požar, ki pa jim ga je že uspelo pogasiti.

Predsednik Zelenski je ostro obsodil Rusijo, rekoč, da je edina država na svetu, ki napada takšne objekte, zaseda jedrske elektrarne in vodi vojne brez kakršnegakoli upoštevanja posledic. Opozoril je, da tokratni napad predstavlja teroristično grožnjo za ves svet, ne le Ukrajino.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je potrdila, da je bilo ponoči slišati eksplozijo, pozneje je izbruhnil požar. Agencija je sporočila, da so gasilci in gasilska vozila intervenirali v nekaj minutah ter da ni bilo poročil o žrtvah. Dodali so, da so ravni sevanja znotraj in zunaj objekta normalne in stabilne, IAEA pa še naprej spremlja situacijo.

Medtem je Rusija obtožila Ukrajino, da je izvedla napad na termoelektrarno v mestu Enerhodar, ki je pod ruskim nadzorom in je v bližini jedrske elektrarne Zaporožje. Lokalni uradniki, ki jih je imenovala Rusija, so dejali, da je napad na termoelektrarno povzročil izpad elektrike za več kot 50.000 ljudi.

Ob ruskem napadu na Černobil je sicer težko ostati ravnodušen, mnoge je incident spomnil na grozote, ki jih je ta kraj že doživel. Aprila 1986 je eksplozija in požar v enem od reaktorjev povzročila širjenje radioaktivnega materiala, zaradi česar so morali evakuirati več kot 160.000 prebivalcev. Območje okoli Černobila ostaja nenaseljeno zaradi visoke stopnje radioaktivnega sevanja.