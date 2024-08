Ruski disidenti se niso strinjali z izmenjavo zapornikov, izpuščeni »proti svoji volji«

Ruski opozicijski politiki Vladimir Kara-Murza, Ilja Jašin in Andrej Pivovarov, ki so bili izpuščeni v okviru izmenjave med Zahodom in Moskvo, so v petek izrazili mešane občutke do izmenjave. Jašin je dejal, da dogovor spodbuja ruski režim, da zajame še več talcev, Kara-Murza pa je dodal, da je v Rusiji še vedno pridržanih veliko nedolžnih ljudi.

Izmenjava predstavlja težko dilemo, saj »ruskega predsednika Vladimirja Putina spodbuja, da vzame še več talcev«, je na novinarski konferenci v Bonnu dejal Jašin, ki je pred izmenjavo v Rusiji prestajal zaporno kazen zaradi kritik vojne v Ukrajini.

»Ta dogodek vidim kot deportacijo iz Rusije proti svoji volji,« je nadaljeval in dodal, da se je težko zavedati, da »je na prostosti zato, ker je na prostosti morilec«. Jašin je sicer v preteklosti večkrat izjavil, da si ne želi biti del izmenjave, češ da je glas opozicijskega politika močnejši v Rusiji kot zunaj nje.

Na novinarski konferenci je še opozoril, da mu je ruska tajna služba FSB namignila, da ga bo ubila, če bo nadaljeval svoj aktivizem. Kljub temu je obljubil, da bo še naprej poskušal pomagati tistim, ki so ostali v Rusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ni privolil v izmenjavo

Tudi Kara-Murza, ki je v Rusiji prestajal 25-letno zaporno kazen, je dejal, da ni privolil v zamenjavo in ni podpisal prošenja za pomilostitev. »Izrecno je prepovedano izgnati ruske državljane iz Rusije brez njihovega soglasja. Nihče nas ni vprašal za soglasje, a smo kljub temu tukaj,« je poudaril.

Ilja Jašin. FOTO: Leon Kuegeler Reuters

Ocenil je, da je dogovor med Rusijo in Zahodom rešil 16 življenj. Do izpustitve je bil prepričan, da bo umrl v zaporu. »Nisem verjel, da bom še kdaj videl svojo družino,« je dejal, a vseeno poudaril, da je bila izmenjava »kaplja v morje, saj je v Rusiji pridržanih veliko nedolžnih ljudi«.

Ob tem je dejal, da si želi »opomniti ljudi v demokratičnih državah, da Rusija in Putin nista isto«. Pozval pa je tudi, naj bodo sankcije proti Rusiji natančneje usmerjene proti vladi in ne proti navadnim Rusom. Pivovarov je medtem dodal, da si želi razbiti mit, ki ga širi Kremelj, da Ruse na Zahodu sovražijo.

Še vedno zaprtih čez 700 nedolžnih

Disidenti so se tudi poklonili ruskemu opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, ki je februarja v sumljivih okoliščinah umrl v zaporu na skrajnem severu Rusije.

Številni neodvisni strokovnjaki, ki jih je imenoval Svet ZN za človekove pravice, a ne govorijo v imenu ZN, so medtem v petek v skupni izjavi pozdravili izmenjavo zapornikov, a hkrati opozorili, da je v Rusiji še vedno pridržanih med 700 in 1372 ljudi na podlagi izmišljenih ali politično motiviranih obtožb.

»Ruska vlada mora nemudoma in brezpogojno izpustiti vse preostale politične zapornike,« so zapisali in Moskvo pozvali, naj razveljavi zakonodajo, ki omejuje svobodo izražanja.