Ruskemu oligarhu zasegli jahto in našli pravo bogastvo (FOTO)

Na okrog 300 milijonov evrov vredni jahti, ki so jo ameriške oblasti zasegle ruskemu oligarhu, so morda našli neprecenljivo Fabergéjevo jajce. Ali je pristno ali gre morda za ponaredek, še ugotavljajo, prav tako oblasti še raziskujejo, kateremu oligarhu pripada zasežena jahta.

Raztresena so po muzejih po svetu, nekaj jih je v zasebnih zbirkah. FOTO: John Sibley/Reuters

Namestnica generalnega državnega tožilca Lisa Monaco je javnost obvestila le o tem, da je plovilo trenutno zasidrano v zalivu v San Diegu, kamor so ga oblasti pripeljale s Fidžija, na njem pa je bilo precej »zanimivih najdb«.

»Predvsem na jahtah se najdejo res zanimive in vredne stvari, med katerimi naj izpostavim Fabergéjevo jajce oziroma domnevno Fabergéjevo jajce. Strokovnjaki njegovo pristnost še ugotavljajo. Poleg te dragocenosti smo na jahti, ime ji je Amadea, našli predmete iz marmorja, svilo, preproge, redke vrste lesa in drugih občutljivih materialov, ki so bili v vročem in vlažnem podnebju na Fidžiju obsojeni na propad,« je dejala Monacova in dodala, da bodo lastnika poskušali najti s pomočjo ameriškega sodišča.

Če se zaseženo Fabergéjevo jajce izkaže za pristno, ga bodo verjetno predali kateremu od muzejev, saj je na svetu le še nekaj teh z dragulji ozaljšanih jajc, vsa pa so vredna na tisoče evrov. Prvega je mladi ruski draguljar Peter Carl Fabergé, poznali so ga tudi kot Karla Gustavoviča Fabergéja, izdelal leta 1885 po naročilu takratnega carja Aleksandra III., da ga je podaril ženi. To je pozneje postala tradicija v družini Romanov, moški so se je držali kar tri desetletja.

Večino jajc, ki jih je Fabergé izdelal za družino Romanov, hranijo v Rusiji.

V tem času je Fabergé ustvaril vsega skupaj le 69 jajc, od tega 52 za carsko družino. Mnogo se jih je v vseh teh letih izgubilo, od tistih, ki so bile izdelane za družino Romanov, naj bi se jih ohranilo le 46, deset jih hranijo v kremeljski orožarni, eno manj pa v Fabergéjevem muzeju v Sankt Peterburgu.