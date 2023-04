Ruske oblasti zaprtemu ameriškemu novinarju zavrnile konzularni obisk

Ruske oblasti so zaprtemu ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu zavrnile konzularni obisk, so danes sporočili iz Moskve. Kot so pojasnili, gre za povračilni ukrep, ker so ZDA ob potovanju ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova na sedež Združenih narodov prejšnji teden več ruskim novinarjev zavrnile izdajo vizumov.

»Veleposlaništvo ZDA smo obvestili, da je bila njihova prošnja za konzularni obisk 11. maja (...) za ameriškega državljana Evana Gershkovicha, ki je bil pridržan zaradi obtožb vohunjenja, zavrnjena,« je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Dodalo je, da gre za povračilni ukrep, ki bi mu lahko sledili še drugi ukrepi.

»Našli bomo načine, da se na to odzovemo, da si bodo Američani še dolgo zapomnili, da se takšne stvari ne smejo početi,« pa je po poročanju ruskih državnih tiskovnih agencij ob ameriški zavrnitvi izdaje vizumov ruskim novinarjem dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov.

Priprli konec marca

Gershkovicha, 31-letnega dopisnika časnika Wall Street Journal, so v Rusiji priprli konec marca, ko je poročal iz Jekaterinburga. V začetku tega meseca so ga nato obtožili vohunjenja za ZDA. Novinar obtožbe odločno zanika in trdi, da je v Rusiji opravljal novinarsko delo. V preiskovalnem priporu bo ostal do 29. maja, medtem ko čaka na sojenje. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 20 let zapora.

Ruske oblasti so novinarja aretirale v času, ko so se odnosi Moskve in Washingtona zaradi vojne v Ukrajini močno poslabšali. Washington že dlje časa obtožuje Moskvo, da samovoljno pridržuje državljane ZDA, da bi si v zameno zagotovila izpustitve v ZDA pridržanih Rusov. Aretacija Gershkovicha je sicer naletela tudi na ostre mednarodne obsodbe Rusije.