Ruska vojska zajela Hrvata, ki se je boril v Ukrajini

Hrvaški mediji poročajo, da je ruska televizija objavila posnetek ujetega hrvaškega državljana, ki se je boril na ukrajinski strani. Bil naj bi pripadnik ukrajinske brigade v obleganem Mariupolu. To so potrdili tudi na hrvaškem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, kjer zdaj skupaj z ukrajinskimi oblastmi iščejo načine, da ga rešijo.

Šlo naj bi za Hrvata V. P., ki so ga Rusi zajeli skupaj s še nekaj drugimi borci. »Zapuščali smo Mariupol in prehodili 260 kilometrov. Skrivali smo se in hodili samo ponoči, da bi se ognili kontaktom,« je dejal in pojasnil, da je njihov načrt propadel, ko so naleteli na ruske pripadnike in se jim predali.

Povedal je, da se je ukrajinski vojski pridružil že leta 2020, da bi dobil ukrajinsko državljanstvo. Takrat se mu je to zdela dobra ideja, zdaj pa naj bi mislil drugače. »Državljanstvo sem želel, ker sem tukaj spoznal žensko, v katero sem se zaljubil. Ima bolno mamo in ni želela zapustiti Ukrajine,« je dejal.

Pred tem naj bi moški imel pet let izkušenj v hrvaški vojski, a ni imel izkušenj s terena. Povedal je še, da je imel zelo malo izkušenj s skrajno desnimi bataljonom Azov in da je njihova brigada bila povsem ločena od bataljona Azov. »Slišal sem, da so fašisti in nacisti. Slišal sem za strašne stvari, ki so jih počeli prebivalcem. Slišal sem, da je med njimi veliko kriminalcev, odvisnikov. Sam nisem bil priča takšnim stvarem, a videl sem posnetke strašnih stvari, ki jih počnejo,« je dejal.

V nadaljevanju je še zatrjeval, da je bila pridružitev ukrajinski vojski napaka, da bi rad preživel in da nikoli več ne namerava v roke prijeti orožja. Želi se priključiti dobrodelni organizaciji ali mednarodnemu rdečemu križu.

»Verjamem, da bi lahko našel druge načine, da pridem do ukrajinskega državljanstva. Želim preživeti, želim živeti. Nikoli več si ne želim prijeti v roke orožja. Rad bi se pridružil ženi, ki sem jo spoznal v Ukrajini.« Dejal je še, da si želi povedati resnico, da z njim v ujetništvu ravnajo dobro in ima dostop do medicinske oskrbe.

Ruski medij še poroča, da še ni jasno, kakšna bo njegova usoda, glede na to, da gre z tujega državljana. V samooklicani Ljudski republiki Doneck namreč vojake s tujim državljanstvom obravnavajo kot plačance, ki jih čakajo zelo hude kazni. Hrvat sicer vztraja, da ni plačanec, temveč je služil kot vojak ukrajinske vojske.