Ruska vojska se pripravlja na nove napade

V delih Ukrajine so se davi nadaljevali ostri spopadi, ukrajinske oblasti pa so poročale o ruskem raketiranju več mest na jugu in vzhodu države. »Ruska vojska se počasi, a opazno umika s severa države, vendar razmere na vzhodu Ukrajine ostajajo izjemno težke,« je ponoči v videonagovoru opozoril predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dejal, je pričakovati okrepljene ruske napade na vzhodu države. »Ruska vojska kopiči enote in se pripravlja na nove močne napade v regiji Donbas in v mestu Harkov. Težke bitke so pred nami.«

Čeprav je mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) v petek opustil poskus evakuacije civilistov iz Mariupola, ker varnostne razmere tega niso dopuščale, so iz mesta evakuirali več kot 3000 ljudi. V petek so prek humanitarnih koridorjev iz Donjecka, Luganska in Zaporožja evakuirali več kot 6000 ljudi, od tega 3071 iz Mariupola. ICRC je sporočil, da se bo konvoj avtobusov danes znova skušal prebiti v mesto. Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je sporočila, da so iz Berdjanska in Melitopola v Zaporožje v petek evakuirali več kot 2500 ljudi, ter potrdila, da so za danes načrtovane nove evakuacije civilistov. Vsem, ki ostajajo v Mariupolu, je sporočila, da se bodo ukrajinske oblasti še naprej trudile za njihovo varno evakuacijo.

Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v ruskem obleganju Mariupola ubitih najmanj 5000 prebivalcev, okoli 160.000 pa se jih še vedno ubada s hudim pomanjkanjem hrane, vode in elektrike.