Ruska raketa zadela liberijsko civilno ladjo: ena oseba umrla, štiri ranjene

V eksploziji avtomobila je bil danes ubit Mihail Filiponenko, visoki predstavnik ruske okupacijske uprave v ukrajinski regiji Lugansk. Odgovornost za napad je že prevzela Ukrajina in opozorila, da bo svojo pozornost še naprej usmerjala na »vojne zločince in kolaborante, ki sodelujejo z Rusijo«. Filiponenko je bil poslanec proruskega regionalnega parlamenta v Lugansku in nekdanji vodja separatistične milice, ki jo podpira Moskva in je bila leta 2014 ustanovljena za boj proti Ukrajini. Kijev trdi, da je bil odgovoren za mučenje številnih civilistov in vojnih ujetnikov.