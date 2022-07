Ruska raketa v stanovanjski blok. To so tragične posledice (FOTO)

Najmanj 17 ljudi je bilo ubitih, več deset pa je bilo ranjenih v ruskem zračnem napadu na stanovanjski blok in rekreacijski center v mestu Bilgorod-Dnistrovski v pokrajini Odesa na jugu Ukrajine. Med smrtnimi žrtvami in ranjenimi so tudi otroci, stavbi pa sta delno porušeni.

Reševalci iščejo morebitne v ruševinah ujete prebivalce. FOTO: Reuters

Letala, ki so izstrelila rakete, so priletela s Črnega morja, napad pa le še potrjuje predvidevanja, da bo Rusija stopnjevala agresijo tudi zunaj Donbasa; v minulih štirinajstih dneh naj bi zračne napade podvojila, uporabljajo pa tudi izstrelke iz sovjetskih časov. Stopnjuje se pritisk na doneško mesto Lisičansk, ki si ga Rusi prizadevajo osvojiti vse od zasedbe sosednjega in popolnoma uničenega Severodonecka; topništvo intenzivno obstreljuje mesto, pehotne sile pa se približujejo z več strani.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski še naprej opozarja, da je Rusija v veliki premoči po količini orožja, in še naprej poziva zahodne države k ukrepanju, saj je jasno, da Vladimir Putin ne bo odstopil od svojih načrtov in da bo čedalje bolj udrihal tudi po civilnih tarčah po vseh državi.

Nedavno so ruske rakete zadele tudi nakupovalno središče v Kremenčuku v osrednji Ukrajini, ubitih je bilo najmanj 20 civilistov. Ukrajinci sicer še naprej opevajo domnevno zmago na Kačjem otoku, Rusija pa vztraja, da je bil umik vojske zgolj njihova dobra volja, da ne bi ovirali prizadevanj OZN za organizacijo izvoza žita iz Ukrajine.

17 jih je umrlo v zadnjem napadu.

Zelenski pa je še ponosno sporočil, da je Ukrajina začela izvažati elektriko v EU in tako naredila velik korak v približevanju skupnosti. Z elektriko bodo po njegovem nadomestili pomemben delež ruskega plina.