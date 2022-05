Ruska parada pred vrati: ali Putin z »letečim Kremljem« grozi zahodu? (FOTO)

Ruski predsednik Vladimir Putin bo devetega maja na tradicionalni paradi ob dnevu zmage nad nacizmom zahodu poslal jasno sporočilo o »sodnem dnevu«, poroča Reuters. Ob 77. obletnici naj bi rusko nebo preleteli nadzvočni lovci in strateški bombniki Tu-160. Prvič po letu 2010 pa naj bi poletelo tudi letalo »sodnega dne« Iljušin II-80, za katerega pravijo tudi, da je »leteči« Kremelj. Gre za ruski leteči komandni center, ki ga uporabljajo Rusi v kritičnih situacijah, kot je tudi jedrska vojna. Nekateri pravijo, da bi bilo lahko razkazovanje tega letala tudi Putinova neposredna grožnja z jedrskim orožjem.

Priprave na parado ob Dnevu zmage. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Ruski predsednik je boj v Ukrajini velikokrat primerjal z bojem Sovjetske zveze proti nacistom. Rusko invazijo označuje za bitko za zaščito rusko govorečih pred nacističnim preganjanjem v Ukrajini. Ukrajinci in Zahod Putinovo razlago označujeta za neumnost.

Zahodni uradniki opozarjajo, da Putin parado uporablja za napoved stopnjevanja vojaške akcije, a v Kremlju te špekulacije zanikajo. Ruski predsednik naj bi na trgu pred parado nagovoril zbrane.

Medtem ko se ruska vojska zbira in pripravlja na parado, pa v Ukrajini še naprej poteka boj za Mariupolj. Najbolj napeto je na območju jeklarne Azovstol, ki naj bi jo Rusi po besedah Ukrajincev želeli zavzeti prav do praznika. Rusi to zanikajo, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa grozi, da bo prekinil vsakršne pogovore z rusko stranjo, če bodo ukrajinski vojaki in civilisti v Azovstalu ubiti.