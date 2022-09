Ruska jedrska podmornica vstopila v naše sosedstvo, Italijani sporočajo ...

Ruska jedrska podmornica, najboljša v oborožitvi ruske mornarice, naj bi zaplula v Sredozemlje, poroča IBT. Po mnenju obrambnega analitika H.I. Suttonu, strokovnjaku za podmornice, odprtokodni obveščevalni podatki kažejo, da ruska jedrska podmornica deluje v naši soseščini, blizu Italije. Njena naloga naj bi bila odvračanje Natovih sil v ukrajinski vojni.

Gre za podmornico Severodvinsk, najboljši jurišni podmornici ruske mornarice, ki je tehnološko med najboljšimi. Med drugim je tako tiha, da je skoraj nevidna. Nosi lahko do 40 križarskih raket Kalibr za kopenski napad z dosegom 1600 milj oziroma 2500 kilometrov - vsaka od njih lahko nosi jedrsko bojno konico.

Glede na poročila ni jasno, kdaj je podmornica vstopila v Sredozemlje. Po pisanju tujih medijev je bila tja napotena, da bi nadomestila križarko razreda Slava Marshal Ustinov, ki je 24. avgusta zapustila Sredozemlje in so jo opazili med plovbo proti Veliki Britaniji.

Italijanska vlada je medtem tudi potrdila prisotnost podmornice v soseščini. Navajajo, da so jim »premiki ruskih enot v Sredozemlju znani« in ugotavlja, da »je podmornica v tranzitu v mednarodnih vodah in ne krši suverenost obalnega območja,« povzema Jutarnji list in dodaja, da je Rusija v vojni z Ukrajino utrpela uničujoče posledice pomorske bitje. Med drugim sta podmornico Slava Moskva sredi aprila zadeli dve raketi Neptum in se je ta naslednji dan potopila.