Ruska balerina podarila 50 dolarjev za pomoč Ukrajini, obsojena na 12 let zapora

Sodišče v Rusiji je danes na 12 let zapora obsodilo Ksenijo Karelino, ki ima dvojno, ameriško in rusko državljanstvo. Obsojena je bila zaradi izdaje, ker je donirala denar organizaciji, ki podpira Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Sodišče je Ksenijo Karelino spoznalo za krivo veleizdaje in jo obsodilo na 12 let zapora,« je sporočilo sodišče v Jekaterinburgu, kjer so 32-letnici sodili za zaprtimi vrati.

Državno tožilstvo je za Karelino zahtevalo kazen 15 let zapora. Sodišče je sporočilo, da je priznala krivdo.

Karelina je po poročanju ameriških medijev, ki se sklicujejo na njeno družino, proukrajinski dobrodelni organizaciji Razom s sedežem v ZDA kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 donirala okoli 50 dolarjev.

Aretirana med obiskom družine

V Rusiji rojena balerina se je leta 2012 odselila v ZDA, kjer je pred tremi leti prejela ameriško državljanstvo. Ruska varnostna služba FSB je februarja sporočila, da jo je aretirala med obiskom družine v Jekaterinburgu in jo obtožilo finančne pomoči ukrajinski vojski.

Ksenija Karelina. FOTO: Handout Afp

Karelina je sicer le ena v vrsti ameriških državljanov z dvojnim državljanstvom, ki so bili tarča pregona ruskih oblasti. Moskva je sprožila na desetine kazenskih postopkov proti ruskim državljanom, ki nasprotujejo ruski invaziji na Ukrajino, in jih obtožila podpore ali sodelovanja s Kijevom.

Rusija je pred dvema tednoma v okviru ene največjih izmenjav zapornikov med Vzhodom in Zahodom po koncu hladne vojne izpustila 16 oseb, med njimi tudi ameriškega novinarja Evana Gershkovicha in nekdanjega marinca Paula Whelana. Zahodne države pa so izpustile osem Rusov. V izmenjavi je sodelovala tudi Slovenija, ki je v domovino izročila ruska vohuna.