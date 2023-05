Rusija za napad z droni obtožuje ZDA

Napad z droni, usmerjenimi proti Kremlju, se ne bi mogel zgoditi brez vednosti ZDA, je danes izjavil ruski zunanji minister Sergej Lavrov in hkrati opozoril, da se bo Rusija na domnevni napad odzvala s konkretnimi povračilnimi ukrepi. Moskva sicer trdi, da je bil sredin napad z droni poskus atentata na ruskega predsednika Vladimirja Putina.

»Jasno je, da teroristi iz Kijeva brez vednosti svojih usmerjevalcev ne bi mogli izvesti napada,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP med obiskom v Indiji dejal Lavrov.

Podobno je v četrtek izjavil tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je opozoril, da so odločitev o napadu ukrajinskih dronov, usmerjenih proti Kremlju, sprejele ZDA. Washington je medtem že zanikal kakršno koli vpletenost v domnevni ukrajinski napad.

Rusko zunanje ministrstvo je v četrtek opozorilo, da »teroristična dejanja in sabotaže ukrajinskih oboroženih sil dobivajo zagon brez primere«. Ob tem pa je naznanilo, da si Rusija pridržuje pravico do povračilnih ukrepov.

Iz Rusije že vse od začetka invazije na Ukrajino februarja lani prihajajo poročila o številnih sabotažah. V četrtek je na jugu Rusije po napadu brezpilotnega letalnika zagorelo v rafineriji nafte Ilsk v regiji Krasnodar. V sredo pa je Moskva sporočila, da je sestrelila dva ukrajinska brezpilotna letalnika in njun napad označila za poskus atentata na Putina.

Droni so pomembno orožje v vojni med Ukrajino in Rusijo. FOTO: Gleb Garanich Reuters

Tudi odmeven kritik Kremlja in nekdanji svetovni prvak v šahu Gari Kasparov meni, da za domnevnim napadom verjetno stoji Ukrajina. Z njim naj bi Kijev poslal jasno sporočilo, da je tovrstne napade zmožen izvesti in s tem v nervozo spravil številne ruske uradnike, zlasti vojaške, je pojasnil v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa.

Hkrati pa ne razume, zakaj je Zahod pogojil dobavo orožja Ukrajini s tem, da ga ne sme uporabiti za napade na rusko ozemlje. »Če je to vojna, je to vojna. In če na Ukrajino iz sosednjih regij letijo ruske rakete, mislim, da imajo pravico do povračilnih ukrepov,« je dejal in dodal, da se Ukrajinci v nasprotju z Rusi skušajo izogniti civilnim žrtvam.