Rusija uničuje Ukrajino z droni, a priznani analitik opozarja: »To orožje je še veliko nevarnejše …«

Moskva nadaljuje z intenzivnimi in uničujočimi zračnimi napadi na Ukrajino, ki so se okrepili že v začetku meseca in še niso pojenjali. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija v eni sami noči izstrelila kar 479 brezpilotnih letalnikov, kar so ukrajinske oblasti opisale kot »največje nočno bombardiranje od začetka vojne«.

Poleg dronov so Rusi izstrelili še 20 raket različnih vrst, pri čemer je bila ognjena moč usmerjena predvsem na osrednje in zahodne dele Ukrajine. Podoben napad se je zgodil že pred tremi dnevi, ko je Rusija proti Ukrajini poslala 450 dronov — med njimi tudi iranske samomorilske drone tipa Šahed — ter 45 raket.

Gasilec gasi požar v civilnem obratu po silovitih ruskih napadih na ukrajinsko mesto Harkov 7. junija 2025. FOTO: Sergey Bobok Afp

»Ciljali so skoraj celotno Ukrajino,« je takrat dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Da ruski predsednik Vladimir Putin v zadnjih dneh stopnjuje vojno, je ocenil tudi Andrij Jermak, vodja urada ukrajinskega predsednika. Iz Kremlja pa prek tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova sporočajo, da so tako zračni kot kopenski napadi usmerjeni v oblikovanje »varovalnega območja«.

Droni kot psihološko orožje

Kako pomembno vlogo pri tej eskalaciji dejansko igrajo droni, je za britanski Sky News analiziral tamkajšnji vojaški strokovnjak, profesor Michael Clarke. Po njegovem mnenju droni sicer povzročajo pomembno škodo, a imajo njihov največji učinek na moralo prebivalstva, ne pa na taktično ravnovesje na fronti.

Fotografija prikazuje dim, ki se dviga iz požara po silovitih napadih na ukrajinsko mesto Harkov 7. junija 2025. FOTO: Sergey Bobok Afp

»Ali prinašajo strateško prednost? Verjetno ne. Nedvomno povzročajo obup med prebivalci, saj jih prisilijo, da noči preživljajo v zakloniščih pred zračnimi napadi — denimo v postajah podzemne železnice v Kijevu. Vplivajo torej na moralo,« je pojasnil Clarke.

Opozoril pa je, da Rusija veliko večjo škodo povzroča z drugim orožjem.

Prava grožnja: jadralne oziroma vodene bombe

»Orožje, ki zares prinaša razliko za Ruse, so jadralne bombe. Te lahko odločilno vplivajo na prvo bojno linijo,« je poudaril Clarke.

Vodene bombe namreč ukrajinskim silam povzročajo hude preglavice na fronti. Kot je že lani v podkastu Prva linija za hrvaški Jutarnji list pojasnil vojaški analitik Igor Tabak, gre za cenovno ugodno orožje: stare letalske bombe, na katere so pritrjeni krilni in navigacijski sistemi.

Policijski strokovnjaki na kraju ruskega zračnega napada v Zaporožju v Ukrajini, 9. junija 2025. FOTO: Stringer Reuters

»S tem sistemom postanejo izjemno natančne, saj lahko več bomb zadene v krog premera 10 do 20 metrov. Poleg tega gre za težke bombe — od 500 do 1500 kilogramov, v zadnjem času pa so se pojavile celo bombe, težke tri tone. Moč takega orožja je ogromna, zelo težko je postaviti položaje, ki bi vzdržali več zaporednih udarov teh bomb,« je pojasnil Tabak.

Dodaja, da je to orožje sposobno »počistiti« bojišče, zoper njega pa se je mogoče braniti le z ustreznimi protiraketnimi oziroma protiletalskimi sistemi, ki bi preprečili letalom odmetavanje bomb.