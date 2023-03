Rusija pristala na 60-dnevno podaljšanje sporazuma o izvozu žita

Rusija je pristala na podaljšanje sporazuma o izvozu žita čez Črno morje, ki ga je z Ukrajino ob posredovanju ZN in Turčije sklenila julija lani, vendar le za 60 dni, je danes sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Veršinin. Iz Kijeva so sporočili, da je odločitev Moskve v nasprotju z dogovorom.

»Ruska stran (...) ne nasprotuje ponovnemu podaljšanju 'črnomorske pobude' po izteku drugega roka 18. marca, vendar le za 60 dni,« je v izjavi po pogovorih s predstavniki ZN v Ženevi sporočil Veršinin.

Sporazum, ki omogoča izvoz žita iz Ukrajine čez Črno morje, sta sprti strani sklenili julija lani ob posredovanju Združenih narodov in Turčije. Ta je omogočil izvoz več kot 20 milijonov ton žita iz Ukrajine, potem ko je izvoz zaradi ruske invazije zastal, in tako pomagal znižati cene hrane na svetovnih trgih.

Vprašljivo podaljšanje, ker se ne spoštuje ruskih zahtev

Dogovor, katerega veljavnost se bo iztekla 18. marca, naj bi se sicer samodejno podaljšal, če temu ne bi uradno nasprotovala nobena stran. Vendar pa je ruski zunanji minister Sergej Lavrov minuli četrtek opozoril, da bi podaljšanje za Rusijo lahko postalo problematično, saj se, kot je dejal, klavzule, ki predvidevajo izvoz ruskega žita in gnojil brez zahodnih sankcij, ne spoštujejo.

»Naše nadaljnje stališče bo odvisno od oprijemljivega napredka pri normalizaciji našega kmetijskega izvoza, ne v besedah, temveč v dejanjih,« je v luči tega danes opozoril tudi Veršinin in dodal, da to vključuje »bančna plačila, transportno logistiko, odmrznitev finančnih dejavnosti in dobavo amonijaka prek plinovoda Toljati-Odesa«.

Iz Kijeva so kasneje sporočili, da je odločitev Rusije, da sporazum podaljša le za 60 dni, v nasprotju z dogovorom. »Sporazum vključuje vsaj 120-dnevno podaljšanje, zato je stališče Rusije, da se sporazum podaljša le za 60 dni, v nasprotju z dokumentom, ki sta ga podpisali Turčija in ZN,« je na Twitterju zapisal ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov in dodal, da Kijev čaka na uradno stališče ZN in Turčije o zadevi.

Dan prej je med obiskom v Kijevu generalni sekretar ZN Antonio Guterres izpostavil nujnost podaljšanja sporazuma za svetovno prehransko varnost in cene hrane, s čimer se je strinjal tudi njegov gostitelj, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.