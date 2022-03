Apokalipsa v Mariupolju, ljudje se borijo za hrano in vodo

Ruske sile so v Ukrajini odprle nove fronte. Prve napade so izvedle tudi v mestih Luck in Ivano-Frankivsk na zahodu in Dneper na juhovzhodu. Ti dve mesti za zdaj še nista bili tarči obstreljevanja. Napad je že potrdilo tudi rusko obrambno ministrstvo. Kot piše BBC, naj bi v Lucku bombardirali tovarno lovskih letal, poročajo o eksplozijah blizu letališča. V Dnipru so odjeknile tri eksplozije, prav tako naj bi gorela tovarna, znova pa očitno gre za napad na civiliste, saj sta eksploziji odjeknili v bližini vrtca. Poročajo o vsaj eni smrtni žrtvi.

Vse bližje Kijevu

Ruske sile so tudi vse bližje ukrajinski prestolnici Kijev. Na severovzhodnem delu mesta so zbrana številna ruska oklepna vozila. V predmestjih Buča in Irpin potekajo srditi spopadi za nadzor nad glavno avtocesto, ki vodi proti prestolnici. Ukrajinska vojska je v izjavi za javnost sporočila, da skuša sovražnik uničiti obrambo ukrajinskih sil« okoli regij zahodno in severozahodno od prestolnice Kijev, da bi jo blokirali.

Še vedno pa potekajo srditi spopadi v okolici Mariupolja, kjer je ruska vojska po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega napadla humanitarni koridor. Zelenski je sporočil, da je v Mariupolj poslal konvoj tovornjakov s hrano, vodo in zdravili. Vendar pa so okupatorji sprožili tankovski napad ravno tam, kjer naj bi bil ta koridor, je dejal v videonagovoru. To je označil za »odkrit teror«.

Rusija je odprla nove fronte. FOTO: Maxar Technologies Via Reuters

Apokalipsa v Mariupolju

Župan Mariupolja Vadim Bojčenko je medtem dejal, da so ruska vojaška letala v četrtek stanovanjska območja ciljala »vsake pol ure«, pri čemer so »pobijali civiliste, starejše, ženske in otroke«. Razmere v mestu je opisal kot apokaliptične. Po njegovih besedah je v desetih dneh stalnih napadov na mesto tam umrlo že več kot 1200 civilistov.

Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je ob tem sporočil, da se nekateri prebivalci že borijo za hrano, številni pa so ostali brez pitne vode. »Nekateri ljudje še imajo hrano, vendar ne vem, koliko časa bo to še trajalo. Številni nimajo hrane za otroke,« so sporočili iz ICRC.

Druga mesta je sicer v zadnjih dneh po humanitarnih koridorjih zapustilo okoli 100.000 civilistov, od tega 40.000 samo v četrtek, je sporočil ukrajinski predsednik. Večina je pobegnila iz mest Sumi na severovzhodu države, Izjum na vzhodu in območij severozahodno od Kijeva, navajajo ukrajinske oblasti.

Ruske oblasti so v četrtek sporočile, da bodo vsak dan odprti humanitarni koridorji za evakuacijo civilistov pred spopadi v Ukrajini, ki bodo vodili na rusko ozemlje. V Kijevu sicer vztrajajo, da evakuacijske poti ne smejo voditi v Rusijo.

Zelenski zavrača očitke o kemijski vojni

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v videonagovoru ostro zavrnil očitke, da Ukrajina pripravlja kemijski napad. »Spet nas obtožujejo! Da menda razvijamo biološko orožje. Da pripravljamo kemijski napad. To me zelo skrbi, saj smo lahko že večkrat prepričali: če želite videti ruske načrte, samo poglejte, kaj Rusi obtožujejo druge. Širjenje takšnih obtožb samo potrjuje, da so tega sposobni oni, ruska vojska in njihove specialne službe.«

Varnostni svet ZN se bo v petek sestal na izrednem srečanju, na katerem bodo razpravljali o ruskih trditvah, da so ZDA financirale razvoj biološkega orožja v Ukrajini. Srečanje je zahtevala Rusija. Zahodne države zanjo sicer pravijo, da si takšne obtožbe izmišlja, da bi upravičila svojo lastno morebitno uporabo prihodnjo uporabo biološkega in kemičnega orožja v Ukrajini.

Ukrajina brez hitrega članstva v EU

Ukrajina sodi v evropsko družino, so poudarili voditelji članic EU po prvem dnevu neformalnega zasedanja v Versaillesu, ki se je končal sredi noči. A želenih jamstev glede čimprejšnjega članstva v EU država, ki je v primežu vse bolj krvave vojne, ni dobila. Ukrajincem so sicer zatrdili, da jih EU ne bo pustila samih ter da jim bo še naprej zagotavljala politično, finančno, materialno in humanitarno pomoč. Prav tako so voditelji obljubili, da so odločeni še okrepiti pritisk na Rusijo in Belorusijo ter pripravljeni hitro sprejeti nadaljnje sankcije. Nizozemski premier Mark Rutte je dejal, da bodo nove sankcije, ki se pripravljajo, še bolj osredotočile ukrepe v prvih treh svežnjih.

SZO zaskrbljen

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je Ukrajini priporočila, da uniči nevarne patogene v državnih laboratorijih, in s tem preprečijo, da bi ušli in povzročili širjenje bolezni med prebivalstvom. Kot pravijo v SZO, so v stiku z laboratoriji javnega zdravja, ki že sprejemajo potrebne varnostne ukrepe.