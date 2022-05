Rusija ne pobija le Ukrajincev, temveč tudi svoje ranjence

Skupina ruskih vojakov, ki so jih zajele ukrajinske oblasti, je razkrila, da se njihovi ranjenci pogosto znajdejo v nemilosti. Namesto, da bi jih poslali z bojišča na zdravljenje, jih raje enostavno ustrelijo. Ukrajinske oblasti ob tem opozarjajo tudi, da jim ni mar niti za trupla, ki jih nočejo prevzeti.

Obtožbe letijo na račun enega od poveljnikov ruske vojske, ki naj bi na bojišču ustrelil več pripadnikov lastnih čet. Vojaki poročajo o vsaj petih smrtnih žrtvah. Če je ranjeni vojak dejal, da ne more več hoditi, je bil na mestu mrtev, piše Daily Mail. Njihovo pričevanje je posnel ukrajinski novinar Volodimir Zolkin.

Namesto, da bi jim pomagali, so jih ustrelili

»Kar tako ... Ranjeni vojak je ležal na tleh in nadrejeni ga je s puško ustrelil. Bil je mlad fant, ranjen. Vprašali so ga, ali lahko hodi, nato pa ga ustrelili,« je v posnetku, ki ga je delil angleški medij, tudi povedal eden od vojakov. Drugi je dodal: »Toda to ni bil edini takšen primer. Poveljnik je hodil naokrog in na tak način ustrelil štiri ali pet vojakov. Vsi so bili mladi fantje.«

»Lahko bi jih rešili, pozdravili in jim pomagali. A so jih enostavno ustrelili,« je še slišati iz posnetka, za katerega ni znano, kje so ga posneli.

Da so številni civilisti umrli zaradi strelnih ran, kaže tudi preiskava smrti 650 civilistov v Buči. Številni med njimi niso umrli zaradi bomb, temveč so bili ustreljeni. Toda rusko barbarstvo očitno ni usmerjeno le proti Ukrajincem, temveč tudi proti lastnemu ljudstvu.