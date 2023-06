Zračni alarm po vsej Ukrajini, eksplozija blizu Dnipra, umrla deklica (2)

Iz Kijeva so sporočili, da so ruske rakete zadele letališče v bližini mesta Kropivnicki v osrednji Ukrajini. »Rusija je izstrelila šest raket in pet brezpilotnih letalnikov«, je povedal tiskovni predstavnik ukrajinskih letalskih sil Jurij Ignat.

V nočnem zračnem napadu na stanovanjsko sosesko v mestu Dnipro v osrednji Ukrajini pa je umrla dveletna deklica, 22 ljudi pa je bilo ranjenih, so danes sporočili lokalni uradniki. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je znova obsodil Rusijo, ki se medtem na območjih ob meji z Ukrajino tudi sama sooča z vse pogostejšimi napadi. »Ponoči so izpod ruševin ene od hiš potegnili truplo dveletne deklice. Ranjenih je bilo 22 ljudi, od tega pet otrok,« je davi na Telegramu objavil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak, ki je pred tem sporočil, da so trije dečki v bolnišnici huje poškodovani.

»Na žalost nismo uspeli uničiti vseh. Od šestih raket je zračna obramba uničila štiri, dve pa sta zadeli letališče v bližini Kropivnickega,« je dejal Ignat, pri čemer ni navedel več podrobnosti.

Rusija krepi zračne napade

Kropivnicki, ki ima nekaj več kot 200.000 prebivalcev, je glavno mesto regije Kirovograd v osrednji Ukrajini in leži približno 300 kilometrov južno od prestolnice Kijev.

Rusija v zadnjem času krepi zračne napade na Ukrajino, pri čemer je ta teden z brezpilotnimi letalniki večkrat napadla tudi Kijev, medtem ko v Ukrajini trdijo, da so njihove sile pripravljene na načrtovano protiofenzivo proti ruski vojski.

Okrepili so se tudi napadi na ruska ozemlja ob meji z Ukrajino, predvsem v regiji Belgorod na jugu države, v nedeljo pa naj bi ruske sile sestrelile več brezpilotnih letalnikov tudi nad mestom Džankoj na polotoku Krim.

