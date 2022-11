Rusija grozi Veliki Britaniji: »Takšna dejanja bi lahko privedla do nepredvidljivih in nevarnih posledic«

Ruske oblasti so danes na razgovor poklicale britansko veleposlanico v Moskvi Deborah Bronnert, potem ko so London obtožile, da je prejšnji teden pomagal Kijevu pri izvedbi napada na rusko floto v Sevastopolu na Krimu. Velika Britanija je sicer ruske obtožbe že zavrnila in jih označila za neutemeljene. »Takšna dejanja Velike Britanije bi lahko privedla do nepredvidljivih in nevarnih posledic,« je v izjavi zapisalo rusko zunanje ministrstvo in dodalo, da je britanski veleposlanici predalo "konkretna dejstva" o sovražnih provokacijah Londona.

Pogovor z britansko veleposlanico na ruskem zunanjem ministrstvu je trajal približno pol ure. Že pred samim srečanjem je tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pojasnila, da namerava Rusija predstaviti dokaze, da so bili britanski strokovnjaki vpleteni pri organizaciji napada z brezpilotnim letalnikom na ruske ladje v Sevastopolu.

Moskva je sicer Veliko Britanijo nedavno obtožila tudi, da je odgovorna za sabotažo plinovodov Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju. London seveda vse ruske obtožbe zavrača kot neutemeljene ...