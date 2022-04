Rusi znova udrihajo po Kijevu, napade bodo le še stopnjevali

Za nakup medicinske opreme

Pred vojnimi grozotami ni varen prav nihče. Vojaki, ki so v prvih bojnih linijah, so sicer najpogostejše žrtve, a vse več smrtnih žrtev med civilisti dokazuje, da vojna ne prizanaša nikomur. Zdravnik Rostislav Gubič, ki zadnjih deset let živi v Sloveniji, je bil v Ukrajini zaposlen v centru za urgentno medicino, na oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo, in sicer v zahodnoukrajinskem mestu Lvov, v katero se je od ruske invazije zateklo mnogo Ukrajincev in kjer je tudi vse več ranjenih, katerih preživetje in uspešna rehabilitacija sta odvisna zlasti od zdravniške pomoči. Kot opozarja, je v takšnih razmerah opreme za ustrezno zdravstveno oskrbo vedno premalo, zato pomagamo pri nakupu prepotrebne medicinske opreme za bolnišnico v Lvovu. Denarno pomoč lahko nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Ukrajino, sklicna številka 7249. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.