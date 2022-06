Nas bo pozimi zeblo? Rusi zapirajo plinsko pipo za Evropo

Evropa se mora pripraviti, če jo bo Rusija popolnoma odrezala od plina, je za Financial Times dejal šef mednarodne agencije za energijo (IAE) Fatih Birol. Dejal je, da lahko zadnje odpovedi dobave plina nakazovale to, da želi Kremelj preprečiti svojim odjemalcem, da bi si pripravili zaloge za prihajajočo zimo. »Bližje smo zimi, jasnejše so nam ruske namere.«

Države EU se zadnje čase trudijo, da bi zagotovile zaloge plina pred zimo, Nemčija, ki ima še polovico zalog, upa, da bo do novembra pri 90 odstotkih, poroča The Guardian. Članice EU, da bi zmanjšale svojo odvisnost od ruskih pogonskih goriv, iščejo vire drugje, tudi v ZDA. Države pospešujejo prehod na obnovljivo energijo, strokovnjaki pa opozarjajo, da bi lahko odpovedovanje ruskemu gorivu privedlo tudi do večje porabe premoga in širjenja porabe jedrske energije. Birol pravi, da z ukrepi vlade držav EU niso zmanjšale povpraševanje po energiji in da si morajo države prizadevati za samooskrbo. »Približevanje zime bo zahtevalo več ukrepov.« Po njegovem bo treba oskrbo s plinom racionalizirati, če bo Rusija še dodatno zmanjšala izvoz.

V zadnjem tednu je ruski Gazprom napovedal zmanjšanje izvoza plina po Severnem toku 1 na 40 odstotkov. Italijansko energetsko podjetje Eni je naznanilo, da je Gazprom razpolovil svojo dobavo Italiji, ki iz Rusije dobi kar 40 odstotkov plina. Francija poroča, da preko Nemčije ne dobiva plina že od sredine maja. Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je prejšnji teden krivdo za zmanjšanje dobave valil na Kanado, ki naj bi bila odgovorna za popravilo ruske opreme.

Medtem se je referenčna cena plina na evropskem trgu dvignila na 127 evrov za megavatno uro, kar je za več kot 300 odstotkov več kot pred enim letom. Analitiki RBC ocenjujejo, da bodo največ na račun pomanjkanja plina pridobili dobavitelji, kot so Equinor, Shell in TotalEnergies, pa tudi proizvajalec premoga Glencore.