Rusi z eksplozijo ogrozili astronavte

Pred dnevi je Rusija med preizkušanjem antisatelitskega orožja uničila star satelit Kozmos 1408, ki so ga v vesolje izstrelili leta 1982, torej še v času Sovjetske zveze. Raztreščil se je na tisoče drobcev, ki bodo v orbiti okrog Zemlje ostali več let, morda celo desetletij.

Zgodilo se je nedaleč od Mednarodne vesoljske postaje. FOTO: Reuters

Za test so uporabili izstrelek, znan kot D-ASAT, ki je s površja Zemlje poletel naravnost proti cilju, trčil vanj in ga uničil. Ostanki satelita pa predstavljajo tveganje za polete posadk do Mednarodne vesoljske postaje in tudi za druge satelite, ki krožijo okrog Zemlje. Takšni drobci namreč potujejo s hitrostjo 8 km/s, oziroma 28.800 kilometrov na uro in lahko brez težav prebijejo ohišja vesoljskih plovil, ki se znajdejo na njihovi poti.

Nevarno testiranje

Početje Rusov, ki je bilo povsem nepričakovano in tudi nenapovedano, je presenetilo celo vodjo ameriške vesoljske agencije Nasa Billa Nelsona. Predvsem ga preseneča, zakaj bi Rusija ogrozila prihodnje polete na vesoljsko postajo, in kar je še bolj nenavadno, življenje dveh svojih astronavtov, ki sta na njej, ter njunih kolegov. Poleg tega so ogrozili astronavte, ki v nekoliko nižji orbiti gradijo novo kitajsko vesoljsko postajo. Tak poskus je nevaren, lahkomiseln, predrzen in brezbrižen, so prepričani strokovnjaki, toliko bolj, ker se vse države strogo držijo pravila, da namerno ne ustvarjajo vesoljskih odpadkov.

Vodja Nase Bill Nelson je bil presenečen. FOTO: Alexander Drago/Reuters

Odzval se je tudi zunanji minister ZDA Anthony Blinken, ki je dejal, da sta bili zaradi početja Rusov ogrožena varnost in uporaba vesolja v miroljubne namene. Minister je tudi opozoril, da morajo države upoštevati pravila vedenja v vesolju, kamor nikakor ne spadata uničevanje satelitov ter testiranje orožja. S testom naj bi Rusija ogrozila tudi dolgotrajno stabilnost vesoljskih raziskav drugih držav. Ned Price, predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva, je dodal, da so Američani večkrat govorili z ruskimi uradniki in jih opozarjali na nevarnost takšnega testa, ter jasno povedal, da Amerika takšnega početja v nobenem primeru ne bo tolerirala.

Prvi so bili Američani

Ruski vladni uslužbenci zadeve sprva niso želeli komentirati. Oglasil se je le Anton Škaplerov, ki je trenutno poveljnik Mednarodne vesoljske postaje, ter povedal, da je z njimi vse v redu in da nadaljujejo delo po zastavljenem programu. Nato je molk le prekinil ruski minister za obrambo Sergej Šojgu, ki pa trdi, da delci, ki so ostali od satelita, ne predstavljajo nikakršne nevarnosti za nobeno vesoljsko postajo, enako meni tudi ruski zunanji minister Sergej Lavorov.

28.800 km/h je hitrost, s katero potujejo razbitine.

Ta test pa ni bil prvi te vrste. Kitajska je leta 2007 denimo uničila odslužen vremenski satelit, pri čemer je prav tako nastalo na tisoče vesoljskih odpadkov, nekateri so bili celo tako veliki, da so jim nekaj časa lahko sledili z Zemljinega površja, najmanj polovica razbitin pa najbrž še vedno kroži okrog planeta. Leta 2019 je podoben test izvedla Indija, a so razstrelili manjši satelit, ki je krožil v nižji orbiti, zato je bilo manj možnosti, da bi delci ogrozili katerega od satelitov ali Mednarodno vesoljsko postajo. Ker so bližje Zemlji, bodo najverjetneje zelo kmalu tudi že vstopili v atmosfero in zgoreli.

Prvi pa so satelit v vesolju razstrelili prav ti, ki se nad početjem Rusije najbolj zgražajo – Američani. Septembra 1985 so protisatelitski izstrelek v vesolje poslali na krovu letala F-15, nato pa uničili odsluženi raziskovalni satelit Nase. V drugo je satelit razstrelila vojna mornarica ZDA.