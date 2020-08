Nemci trdijo: Putinov kritik zastrupljen

REUTERS PICTURES FOTO: Sergei Karpukhin, Reuters Pictures

Berlinska bolnišnica Charite je danes potrdila, da je bil. S čim, pa ne vedo. Dodali so, da je Navalni na intenzivni negi in ostaja v umetni komi.Potem ko so ga v soboto sprejeli v bolnišnici, so tamkajšnji zdravniki začeli temeljite preiskave Navalnega. »Klinične ugotovitve kažejo na zastrupitev s snovjo iz skupine zaviralcev holinesteraze. Učinek strupa je bil potrjen z več testi v neodvisnih laboratorijih.«Z nadaljnjimi testi bodo ugotovili, za katero snov za zaviranje tega encima, ki je potreben za pravilno delovanje centralnega živčnega sistema, gre.Po postavitvi diagnoze so se odločili za zdravljenje z antidotom atropinom. Navalni je na intenzivni negi in ostaja v umetni komi. Njegovo zdravstveno stanje je resno, a njegovo življenje ni ogroženo.