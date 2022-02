Rusi so jih pozvali k predaji, to so bile njihove poslednje besede (VIDEO)

Ukrajinski vojaki na otočku v Črnem morju, imenovanem Zmiinyi (Kačji otok), se niso želeli predati ruskim vojakom. Ti so jih z ladje pozvali k predaji: »Tukaj je je ruska vojaška ladja. Predlagamo vam, da odložite orožje in se predate ter se tako izognemo prelivanju krvi in nepotrebnim žrtvam. V nasprotnem primeru vas bomo bombardirali.« Glas z druge strani, šlo naj bi za nekega ukrajinskega vojaka, je predajo zavrnil z besedami: »Ruska vojaška ladja, je**** se.« To naj bi bile tudi zadnje izrečene besede, ki so prišle z otoka.

Vseh 13 Ukrajincev je umrlo, je potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: »Vsi mejni čuvaji so umrli kot heroji, niso se predali. Posmrtno bodo odlikovani z nazivom heroji Ukrajine.«

