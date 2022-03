Rusi o dronu, ki je strmoglavil v Zagrebu: To plovilo lahko nosi tonsko bombo

Brezpilotno letalo, ki je v četrtek okoli 23. ure strmoglavilo v Zagrebu na Jarunu, razburja Hrvate in odpira številna vprašanja. V petek so najrazličnejši strokovnjaki analizirali in raziskovali, čigav je ta dron in kako je mogoče, da je preletel kar tri članice zveze Nato in zaobšel zračno obrambo.

Ugotovljeno je bilo, da je letalnik sovjetskega izvora, a ukrajinska in ruska stran ne prevzemata odgovornosti zanj. Državna ruska agencija Tass je medtem objavila, da gre za ukrajinsko polovilo, ki je po pomoti na Hrvaško poletelo z ukrajinskega območja in je bilo namenjeno na Krim. Dodajajo še, da plovilo tipa Tu-141 Striž , ki je sredi Zagreba povzročilo silovito eksplozijo in prestrašilo Zagrebčane, ni bilo edino, ki je poletelo. V bližini mesta Krasnoperekopsk naj bi strmoglavilo še eno. Objavili so celo fotografijo najdišča.

Vir naj bi ruski agenciji razkril še, da takšno plovilo lahko prenaša močno eksplozivno sredstvo težko do ene tone. Vir še trdi, da sta drona imele nekakšni testni prelet proti Krimu, a je eden izmed njiju skrenil s poti in poletel proti glavnemu mestu Hrvaške. Dele drugega plovila so našli nedaleč od črnomorske obale. »Dele ukrajinskega plovila tipa Tu-141 Striž so odkrili ruski mejni vojaki v petek ob 9.35 približno 17,6 kilometra južno od severne meje Krima in 8,5 kilometra od Krasnoperekopska na obali jezera Krasnoje. Našli so dele krila in trupa plovila ter tudi podatke snemalnika letenja in zavornega padala,« še poročajo.

Ukrajinske oblasti so demantirale, da bi bilo plovilo njihovo. Strokovnjak za vojno letalstvo in urednik portala War Zone Tyler Rogoway pa trdi, da so Ukrajinci edini na svetu, ki uporabljajo te vrste drone iz sovjetskih časov in da so jih leta 2014 modernizirali.

Hrvaški predsednik Zoran Milovanović je v izjavi za javnost povedal, da so dobili informacije, da je polovilo Madžarsko preletelo v 40 minutah, v hrvaškem zračnem prostoru pa je bilo manj kot sedem minut, preden je strmoglavilo. V romunskem zračnem prostoru je bilo še krajši čas – tri minute. Dodal je, da k sreči ni bilo žrtev in da državljane poziva, naj bodo mirni. Hrvaški mediji so sicer do hrvaškega predsednika precej kritični, saj menijo, da se ni odzval dovolj hitro. Ocenil je, da ni šlo za namerni napad na Hrvaško, a vseeno dodaja, da je treba preveriti, kako je do tega prišlo. »Preveriti je treba, kako plovilo, ki je veliko kot letalo, ni bilo sestreljeno na poti od Ukrajine do Zagreba.«

Vojni analitik Ivica Mandić pa po poročanju Jutarnjega pravi, da ve, kaj je bil osnovni namen plovila. »Menim, da je bil prvi in osnovni namen plovila testiranje protizračne obrambe zveze Nato.« Dejal je, da so hrvaški pristojni organi zaznali plovilo in mu sledili, a niso oni tisti, ki alarmirajo in dvignejo bojna letala, to se koordinira iz Madrida. »Vprašanje, zakaj ni nihče reagiral. Kako je mogoče, da je preletelo Romunijo in Madžarsko?« je dejal in dodal, da bo moral za to hudo napako nekdo odgovarjati. »Nato mora menjati ljudi, ki so odgovorni za protizračno obrambo. Če so se aktivirala padala, kaže na to, da je plovilu zmanjkalo gorivo in da ni šlo za tehnično napako.«