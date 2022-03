Rusi napadli vojake, ko so spali, v Mariupolju brez vode in hrane

V ruskem napadu je bila v petek popolnoma uničena vojašnica v mestu Mikolajiv na jugu Ukrajine. Bojijo se, da bo število smrtnih žrtev zelo veliko, vendar uradnih podatkov za zdaj ni. Poslopje je popolnoma uničeno, potem ko ga je zadelo šest ruskih raket.

BBC, ki se sklicuje na belgijskega novinarja s kraja dogodka, poroča, da je žrtev najmanj 80, verjetno jih bo še več. Poročil ni mogoče neodvisno preveriti.

»Rusi so strahopetno napadli vojake, ki so spali,« je danes povedal guverner mikolajivske regije Vitalij Kim. Dodal je, da reševalna akcija še poteka, drugih podrobnosti pa ni navedel.

Po poročanju AFP, ki se sklicuje na vojake v mestu, je bilo v vojašnici nameščenih okoli 200 mladih ukrajinskih vojakov.

Župan Mikolajiva Oleksander Senkevič je povedal, da ruske sile, ki nadzorujejo sosednji Herson, od tam stalno bombardirajo mesto z okoli pol milijona prebivalci. Pojasnil je, da se napadi vrstijo tako hitro, da sploh ne uspejo razglasiti alarma.

Mikolajiv ima strateški položaj na jugu Ukrajine in je zadnje veliko mesto na črnomorski obali pred Odeso. Znano je po ladjedelnicah.

V drugem valu iz Ukrajine prihajajo bolj travmatizirani ljudje Tiskovni predstavnik visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) Matthew Saltmarsh je dejal, da ljudje, ki bežijo zdaj, potrebujejo več pomoči. »To smo zagotovo opazili v zadnjih petih ali šestih dneh na Poljskem,« je Saltmarsh dejal novinarjem. Tisti begunci, ki prihajajo, so bolj travmatizirani. Mnogi so bili v šoku. Mislim, da je pošteno reči, da imajo manj sredstev kot tisti, ki so prišli v prvi fazi te krize.« Ukrajino je od 24. februarja, ko se je začela obsežna ruska invazija, zapustilo že več kot 3,3 milijona ljudi, skoraj 6,5 milijona pa naj bi jih bilo razseljenih znotraj države, danes navaja UNHCR. Do srede je Ukrajino zapustilo tudi 162.000 državljanov tretjih držav, je sporočila Mednarodna organizacija ZN za migracije (IOM). Približno 90 odstotkov ljudi, ki so pobegnili, so ženske in otroci. Na Poljsko se je po podatkih UNHCR zateklo že več kot dva milijona beguncev. »Pri mnogih smo opazili, da ob prihodu nimajo načrta,« je povedal Saltmarsh o nedavnih prišlekih in dodal, da to povečuje pritisk na poljske oblasti, ki so se že obrnile na več občin in regij in jih prosile, naj poiščejo namestitev in prostore za nove begunce.

Ukrajina potrdila, da je izgubila dostop do Azovskega morja

Potem ko je ruska vojska v petek sporočila, da se obroč okoli obleganega mesta Mariupolj oži, je danes ukrajinska vojska priznala, da so izgubili dostop do Azovskega morja, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Okupatorji so na območju Donecka deloma uspešni, začasno so Ukrajini onemogočil dostop do Azovskega morja,« je zapisano v sporočilu ukrajinske vojske.

Rusija je sicer že od začetka marca trdila, da so njene sile ukrajinski vojski onemogočile dostop do Azovskega morja, ob katerem leži strateško pristanišče Mariupolj.

Ruska stran je v petek sporočila tudi, da boji že potekajo v samem mestu Mariupolj. Danes je predstavnik ukrajinskega notranjega ministrstva Vadim Denisenko povedal, da trenutno potekajo boji za jeklarno Azovstal, ki leži na obrobju mesta.

Ljudem primanjkuje vode in hrane

Iz Mariupolja še naprej prihajajo poročila o grozljivih razmerah. Ljudem zmanjkuje vode in hrane, ni elektrike in ogrevanja, na ulicah ležijo trupla.

Ukrajinski poslanec Dmitro Gurin, čigar starši so ujeti v mestu, je za BBC razmere opisal kot srednjeveške. »Ljudje so brez hrane in, kar je še huje, brez vode, tanki obstreljujejo bloke, tako da ne morejo ven. Sedijo v kleteh in čakajo, da bodo umrli,« je dejal.

Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so iz zaklonišča pod ruševinami gledališča v mestu, ki so ga v sredo bombardirale ruske sile, doslej rešili 130 ljudi. V zaklonišču naj bi jih bilo sicer preko tisoč, večinoma žensk in otrok.

Prizadevanja za rešitev ljudi otežujejo ulični boji, je danes sporočil župan Vadim Bojčenko. Pojasnil je, da mesto nenehno obstreljujejo s tanki in topništvom.