Rusi napadli šolo, poročajo, da je umrlo 60 ljudi

Ukrajinske oblasti po ruskem zračnem napadu na šolo na območju Luganska poročajo o domnevno do 60 mrtvih. Napad na šolo, kamor se je zateklo okoli 90 ljudi, se je zgodil v soboto popoldne. Ruske sile so medtem okrepile napade tudi drugod na območju Donbasa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za zdaj so iz ruševin v kraju Bilogorivka potegnili dve trupli, je na telegramu danes sporočil guverner regije Serhij Hajdaj. »Verjetno je mrtvih vseh 60 ljudi, ki so še pod ruševinami stavbe,« je dodal.

Po zračnem napadu na šolo je izbruhnil požar, stavba pa se je porušila. Reševalcem je doslej uspelo rešiti 30 ljudi, med katerimi jih je bilo sedem poškodovanih. Bilogorivka je od hudo uničenega Lisičanska oddaljena okoli deset kilometrov.

Z območja Luganska so v soboto poročali še o najmanj šestih mrtvih, med njimi dveh otrocih.

Napadi se stopnjujejo

Ruska vojska stopnjuje napade tudi drugod na območju Donbasa. Tako ji je uspelo prevzeti nadzor nad več območji, je danes sporočil ukrajinski generalštab. »V smeri Limana je sovražnik z napadi osvojil severni del Šandrigolova,« so sporočili.

Rusi so napade okrepili tudi v smeri Severodonecka, Popasne in Avdijivke. Obenem pa nadaljujejo obleganje jeklarne Azovstal v Mariupolju, od koder so v soboto evakuirali vse ženske, otroke in starejše.

Ukrajinska stran si medtem prizadeva doseči osvoboditev Hersona na jugu države. »Ne bo Ljudske republike Herson,« je zagotovil svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak.

Opozorilne sirene

Ponoči so opozorilne sirene sicer med drugim zbudile prebivalce Kijeva, Lvova, Harkova, Donecka in Odese. Ukrajinske oblasti svarijo pred okrepitvijo napadov v povezavi s prihajajočim ruskim obeležjem dneva zmage v ponedeljek, ko se spominjajo zmage sovjetske vojske v drugi svetovni vojni.