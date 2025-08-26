VOJNA V UKRAJINI

Rusi napadli rudnik: 150 rudarjev ujetih pod zemljo

Reševalci so že na delu, da bi na površje spravili vse ujete rudarje.
Fotografija: Vigil light, candle with the miner belongings (helmet, gloves, pickaxe, vest, belt) after the fatal accident in the mine FOTO: Adam88xx Getty Images/istockphoto
Vigil light, candle with the miner belongings (helmet, gloves, pickaxe, vest, belt) after the fatal accident in the mine FOTO: Adam88xx Getty Images/istockphoto

STA, N. P.
26.08.2025 ob 19:04
STA, N. P.
26.08.2025 ob 19:04

Skoraj 150 rudarjev je ujetih pod zemljo, potem ko so ruske sile napadle rudnik premoga v kraju Bilozerske na vzhodu Ukrajine, poročajo tamkajšnji mediji. En delavec je umrl, še trije so ranjeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ukrajinski mediji poročajo, da je rusko obstreljevanje povzročilo izpad električne energije v rudniku Bilozerske v bližini Dobropilje. Prizadeti rudnik leži približno 15 kilometrov od fronte.

Operater, ukrajinski dobavitelj električne energije DTEK, ni navedel natančne lokacije rudnika, je pa napad potrdil na Telegramu. Reševalci so že na delu, da bi na površje spravili vse ujete rudarje. Po navedbah vodje sindikata ukrajinskih rudarjev je ujetih 148 rudarjev.

Mesto Dobropilja, ki se nahaja v regiji Doneck, še vedno branijo ukrajinske sile. Pred nekaj tedni so ruske sile napredovale skozi ukrajinske obrambne linije tik pred tem rudarskih mestom, a so Ukrajinci ruske vojake potisnili nazaj, še piše dpa.

