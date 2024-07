Rusi načrtovali atentat na Nemca

Po razkritju informacij, da so ruski obveščevalci načrtovali atentat na direktorja orožarskega koncerna Rheinmetall Armina Pappergerja, se v nemški politiki krepijo pozivi k ostremu odzivu Berlina. Govori se tudi o izgonu ruskih diplomatov. Osumljenci, ki naj bi izpeljali napad, naj bi po podatkih ameriških obveščevalcev že pripotovali v Evropsko unijo. Zaradi groženj so Pappergerja v zadnjih mesecih spremljali tudi močno oboroženi telesni stražarji.

Rheinmetall je največji nemški orožarski koncern, če odmislimo Airbus, ki je v mešani lasti, in je trenutno vključen v dobave streliva ukrajinski vojski. Koncern je v Ukrajini skupaj z ukrajinskimi partnerji zgradil delavnico za servisiranje tankov tipa marder, napovedal pa je tudi gradnjo proizvodnje streliva, ki ga ukrajinska vojska nujno potrebuje. Vrednost koncerna je močno narasla, saj koncern intenzivno povečuje proizvodnjo, tudi za potrebe nemške vojske. Zato pravzaprav ni nenavadno, da je Papperberg pristal na seznamu ruskih sovražnikov.

Informacije je prva razkrila ameriška televizija CNN, ki je poročala, da je ameriškim in nemškim obveščevalcem uspelo prekrižati ruske načrte. Atentat na šefa Rheinmetalla naj bi bil sicer le eden od več načrtovanih. Koga vse so nameravali napasti, ni znano. Po poročanju nemškega tednika Der Spiegel naj bi zahodne obveščevalne službe v minulih tednih zaradi konkretnih sumov začele zasledovati več oseb, ki so vse izvirale s področja nekdanje Sovjetske zveze, ena oseba pa naj bi imela tudi rusko državljanstvo. Del osumljencev se je že zadrževal v bližini sedeža Rheinmetall, del pa je opazoval področja v tujini, kamor je Papperger potoval.

Zunanja ministrica Annalena Baerbock je poudarila, da Rusija proti Nemčiji vodi hibridno vojno in da očitno pri tem ne pozna meja in je pripravljena tudi na likvidacije konkretnih oseb. Notranja ministrica Nancy Faeser pa je dodala, da zelo resno jemljejo povečano ogroženost zaradi ruskih aktivnosti.