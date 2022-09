Rusi množično bežijo iz države: leti razprodani, cene vozovnic brutalne (FOTO)

Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da je podpisal ukaz o delni mobilizaciji, ki se začenja z današnjim dnem, in da bo v vojno vpoklicanih okoli 300.000 ljudi, so ruski državljani množično začeli kupovati enosmerne letalske vozovnice iz države. Tiskovni predstavnik Kremlja ni želel odgovoriti na vprašanje o morebitnem zaprtju ruskih meja, da bi preprečili pobeg vojaško sposobnih moških po napovedi delne mobilizacije za vojno v Ukrajini.

Letalske vozovnice za lete iz Rusije so hitro pošle, poroča Reuters. Tudi podatki storitve Google Trand kažejo skokoviti porast iskanja za zadetke Aviasales, najbolj priljubljeno spletno mesto v Rusiji za nakup letalskih vozovnic.

Množični beg iz Moskve

Leti iz Moskve v Istanbul v Turčiji in Erevan v Armeniji, ki Rusom omogočata vstop v državo brez vize, so po podatkih Aviasalesa razprodani.

Nekatere linije s postanki, denimo iz Moskve do Tbilisija, prav tako niso dostopne, medtem ko bi najcenejši let iz Moskve do Dubaja stal več kot 300.000 rubljev, kar je okoli pet tisoč evrov.

Že okoli polnoči so zaznali naval na vozovnice. Takrat je bilo še mogoče kupiti vozovnico z letalskim prevoznikom Turkish Airlines iz Moskve proti Istanbulu za 80.000, kar je nekaj manj kot 1.500 evrov. Ob 8.45, ko je Putin nagovoril državljane, pa so bili vsi leti načrtovani za danes, že razprodani, medtem ko so cene ostalih letov poskočile v nebo.

Do Beograda za 9.000 evrov

Med državami, ki so za Ruse »zanimive«, je tudi Srbija, a tudi do Beograda so leti razprodani. Od Moskve do Beograda letijo prevozniki Turkish Airlines, Emirates in Flydubai, cene pa so poskočile. Pred nekaj urami so bile na voljo le še vozovnice za poslovni razred, a je cena zanje najmanj 9.000 evrov, kažejo podatki Google Flights. Leti iz Sankt Peterburga niso več na voljo.

Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je novinarjem povedal, da bo ruska vlada »zelo kmalu« objavila, katere kategorije državljanov bodo izvzete iz mobilizacije rezervistov z vojaškimi izkušnjami za služenje v Ukrajini.