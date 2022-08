Rushdie okreva, napadalec molči

Iran je odločno zanikal vsakršno povezavo s 24-letnim napadalcem, ki je zabodel Salmana Rushdieja: pisatelja, čigar stanje se je sicer že izboljšalo, je Hadi Matar iz New Jerseyja sredi govora v Chautauqui v zvezni državi New York na odru večkrat zabodel in hudo poškodoval, toda avtor Satanskih stihov že diha samostojno in tudi govori.

Kot sporoča zdaj olajšana družina, so Rushdieja vendarle odklopili z ventilatorja, kljub hudim poškodbam – verjetno bo ostal brez enega očesa – pa ohranja smisel za humor in neomajno vero v življenje. Večkrat nagrajeni britansko-ameriški pisatelj indijskega rodu je leta 1988 spisal Satanske verze, zaradi katerih je nekdanji iranski voditelj ajatola Homeini zanj izrekel smrtno obsodbo oziroma fatvo, Rushdie pa je zato vrsto let živel pod policijsko zaščito; od objave spornega dela, v katerem naj bi razžalil preroka Mohameda, so se zvrstili številni napadi nanj, znašel pa se je tudi na Al Kaidinem seznamu sovražnikov islama, grožnje so postale del njegovega vsakdanjika, toda Rushdie je vseskozi neomajno zagovarjal pravico do svobode govora in izražanja.

S Satanskimi verzi si je nakopal srd islama.

Po brutalnem napadu, v katerem je 24-letnik 75-letnega književnika zabodel več kot desetkrat, naj bi se iranski mediji norčevali iz žrtve, Iran pa zdaj vztraja, da si je pisatelj za usodo kriv sam, saj naj bi s svojim delom užalil več kot milijardo in pol ljudi in se z razžalitvijo vere izpostavil besu javnosti.

Matar, ki že vse od napada molči, se je sicer prek odvetnika izrekel za nedolžnega, motiv dejanja pa še ni znan.