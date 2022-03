Rus z bombami v rokah zapuščal mesto, Ukrajinci so ga psovali (VIDEO)

Konotop je mesto na severovzhodu Ukrajine. Ko so tja prišli ruski vojaki, so poskušali prepričati ukrajinske borce, naj se predajo brez boja. »Sicer bomo mesto zravnali z zemljo,« so zagrozili meščanom, ki pa so jih zavrnili in dejali, da predaje ne bo.

Preberite še:

Tako so meščani županu Artemu Semenikinu dejali, naj Rusom na ultimat boj ali predaja jasno sporoči, da se bodo borili do konca, poročajo tuji mediji.

Ob tem pa se je na družabnih omrežjih pojavil posnetek ruskega poveljnika, ki je po neuspešnih pogajanjih zapustil mesto z rokama visoko v zraku, v rokah pa je imel ročne bombe. Meščani Konotopa so to dejanje pospremili z glasnimi vzkliki: »Sramota, sramota!«