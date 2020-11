Rumene račke na protestu (FOTO)

Zakon je prazgodovinski in barbarski. Vsakič, ko ga uporabijo, zgolj škodujejo monarhiji in ljudstvu.

Rumena mornarica

REUTERS Tajski kralj kljub vedno večjemu nezadovoljstvu ljudi še vedno uživa podporo monarhistov. FOTO: Chalinee Thirasupa/Reuters

Na Tajskem se nadaljujejo protesti proti kralju, za katerega državljani zahtevajo, da se odreče več deset milijard vrednemu premoženju, ki je v rokah tajske monarhije, zahtevajo pa tudi njeno reformo. Tako se je pred dnevi v Bangkoku, pred stavbo banke Siam, kralj ima v lasti kar 23 odstotkov njenih delnic, znova zbralo na tisoče protestnikov. A če jih je policija doslej pustila relativno pri miru, so tokrat aretirali 12 najbolj znanih in gorečih organizatorjev. Že samo zaradi kršenja zakona, ki se imenuje lese majeste, prepoveduje pa vsakršno blatenje monarhije, jim grozi do 15 let zapora, a so po mnenju policistov vsi storili še več kaznivih dejanj in prekrškov, denimo pozivali so k protestom in ovirali promet.Omenjeni zakon je na Tajskem v veljavi že od leta 1900, ko so ga sprejeli, da bi zaščitili vladarja in njegovo družino. V zadnjih desetletjih pa so vedno glasnejši njegovi kritiki, češ da je povsem zastarel, neživljenjski in v nasprotju s pravico do svobode govora. »Zakon je prazgodovinski in barbarski. Vsakič, ko ga uporabijo, zgolj škodujejo monarhiji in ljudstvu,« se je strinjal, eden od dvanajsterice, ki jim grozi zaporna kazen.Prejšnji teden so simbol protestov postale rumene gumijaste račke, ki so jih udeleženci prinesli s seboj v vseh mogočih velikostih, nekateri so si celo nadeli rumene račje kostume. Veliko je bilo tudi ogromnih napihljivih rac, ki so jih protestniki v šali označili za svojo mornarico, še kako prav pa so jim prišle, ko so policisti proti njim usmerili vodne topove, saj so se lahko skrili za njimi.