RTV sprašuje: Kaj sledi? Kri? Janša odgovarja: Grozili ste s smrtjo

Po medijski noveli, ki je do začetka septembra v javni obravnavi in ki naj bi nacionalki odnesla del sredstev od naročnin, ter poročanju o petkovem dogajanju v Izoli, ko je med protesti moški verbalno napadel in tudi odrinil , ko je ta dajal intervju za RTV Slovenija, se je oglasila, odgovorna urednica informativnega programa na TV Slovenija.Ambrožičeva je spregovorila o grožnjah in žalitvah, ki so jih deležni novinarji. »Groženj, žalitev in napadov je preveč za demokratično družbo. /.../ Neverjetno je, kaj vse je človek sposoben napisati v intimi svojega spletnega anonimnega profila ali pa na papir brez podpisa, še posebej, če ga je prej spodbudil žaljiv zapis politika na račun novinarke ali novinarja,« je dejala in se vprašla: »Kaj nas še čaka? Kri?«. Spomnimo, da st anovinarki nacionalkeintožili prvaka SDS zaradi njegove oznake o prestitutkah.Preberite tudi:Nekaj ur kasneje se je oglasil premier Janša.»Grožnje s smrtjo so spet dobile domovinsko pravico v Sloveniji od dneva, ko je seja Programskega sveta RTV Slovenija potekala pod transparentom s smrtno grožnjo, v organizaciji “novinark” javnega zavoda. Brez reakcije Manice Ambrožič ali drugih vodilnih,« je zapisal na tviterju ob fotografijah z omenjene seje programskega sveta, s petkovih kolesarskih protestov ter fotografijo križcev in rožnih vencev. Poleg je dodal še ključnik krokodilje solze.Preberite tudi:Sledil je odgovor RTV Slovenija: »Tovrstne objave, ki zavajajoče prikazujejo dogodke iz več let oddaljene preteklosti, so populistični manever zavajanja javnosti. Gre za premišljen proces, s pomočjo katerega naj bi večkrat ponovljena laž postala resnica. Vendar laž vedno ostane laž.«Janša je nato RTV pozval, naj navedejo dejstva, ki zanikajo objavljene fotografije in »posnetke seje Programskega svetaRTV Slovenija, kjer ste grozili s smrtjo?«