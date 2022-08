Rožnati lepotec s 170 karati, njegova vrednost še ni znana

Tako velikega niso izkopali že tristo let, si manejo roke pri podjetju Lucapa Diamond Company, ki je v rudniku na severovzhodu Angole odkrilo kar 170-karatni rožnati diamant.

Vrednosti še niso ocenili

Dragoceno najdbo iz rudnika Lulo, ki ga upravlja avstralsko podjetje, bodo ponudili na dražbi, kjer seveda pričakujejo več deset milijonov evrov izkupička, nad lepotcem pa je seveda navdušena tudi angolska vlada, ki je solastnica rudnika. Lulo Rose, kot so poimenovali lesketajočega se lepotca, opisujejo kot enega najredkejših in najčistejših naravnih kamnov, mineralni viri iz Angole bodo tako še naprej med tistimi, ki kraljujejo svetovnemu trgu dragih kamnov.

Lulo Rose bo morda postavil nov mejnik.

Dejanska vrednost diamanta še ni znana, saj je še neobdelan, s končno obliko pa lahko izgubi do polovico svoje teže. Kljub temu se mu obeta rekord, ne nazadnje ga ima trenutno Pink Star z 59,6 karata, ki je leta 2017 na dražbi v Hongkongu dosegel neverjetnih 70 milijonov dolarjev.

404 karate ima beli diamant, rekorder v Angoli.

Rožnati diamanti so izjemno redki, a se z njimi zelo radi pohvalijo ravno v Angoli, kjer so jih v zadnjih letih izkopali že kar več. Skupno so jih odkrili 27, težjih od 100 karatov, med njimi kraljuje beli diamant s kar 404 karati, največji med vsemi dragimi kamni v tej državi, na plan pa so ga potegnili leta 2016. Lulo Rose se uvršča na skupno peto mesto med lepotci, odkritimi v sklopu projekta Lulo Mining.