Rovinj prečešite peš ali na kolesu

ZRNEC PRIMOž Zakaj se ne bi pod okriljem vodnika podali po ozkih pravljičnih uličicah? FOTO: Primož Zrnec

Obe turi kreneta ob 9.30 zjutraj.

Romantični Rovinj je že tako eno bolj priljubljenih in turistično obleganih hrvaških mest, tudi letos, zdaj pa so se tamkajšnje oblasti odločile njegove bisere, vključno z zgodovino, zgodbicami in anekdotami, povezanimi z znamenitostmi, še podrobneje razkriti obiskovalcem. Peš ali na kolesu. Lepote znotraj mestnega jedra kot tudi znamenitosti, razpršene po bližnji okolici. Vselej pa organizirano, pod vodstvom licenciranih vodnikov, in brezplačno, kar gotovo ni zanemarljivo.V želji po še večji prepoznavnosti tega bisera Istre, nad katerim kraljuje baročna cerkev sv. Evfemije s 60 metrov visokim zvonikom, je rovinjska turistična organizacija zagnala akcijo Feel the breeze of Rovinj (Začutite rovinjsko sapico), v sklopu katere bodo vse do oktobra ponujali organizirane oglede mesta in vodene kolesarske ture po njegovi okolici. Torki, vselej med 9.30 in 11.30, bodo do vključno s prvim oktobrskim tednom rezervirani za pešake, in sicer spoznavanje rovinjskih mestnih draguljev, pri čemer bo vodnik radovedneže popeljal tudi v mestno zgodovino, seveda pa bo vključen tudi ogled čudovite cerkve sv. Evfemije in zgradbe mestnega muzeja.Ob nedeljah, vsakokrat ob 9.30 zjutraj, pa se bodo do 11. oktobra tisti, ki želijo potešiti turistično radovednost z malce športne dejavnosti, lahko podali na vodeno kolesarsko turo, ki bo zajela vse najlepše naravne kotičke v rovinjski okolici, od uvale Lone, ki je neuradno mestno kopališče, prek parka Zlatni rt pa do arheoloških ostalin, prazgodovinskih naselbin Monkodonja in Mušego. Trajanje ture – dve uri in pol, morda tri, okvirno do poldneva. Seveda ne gre pozabiti in zanemariti, da je zaradi epidemioloških ukrepov število ljudi pri vsakem ogledu omejeno. Hitro in enostavno se je mogoče prijaviti na uradni spletni strani turistične organizacije mesta Rovinj.