Rovinj obiskan, Dubrovnik sameva

Čakajo Britance

4

evre in več še vedno stane kava na Stradunu.

Dubrovniški turizem letos dosega le deset odstotkov lanskega, povsem drugačna zgodba pa je Rovinj. Minuli konec tedna se je uvrstil na vrh seznama najbolj obiskanih turističnih krajev pri naši južni sosedi, v soboto so tam zadovoljni našteli več kot 13.000 gostov.Kavarne in restavracije so polne, gostje ne varčujejo pri naročilu morskih in istrskih specialitet, plaže so zapolnjene do zadnjega, epidemiološko dopustnega kotička, hoteli pa so, čeprav jim pred meseci ni kazalo najbolje, odprti že vsi. Do konca julija in avgusta bodo, tako pričakujejo, povsem zapolnjeni, tudi tisti najdražji, s petimi zvezdicami, obisk pa seveda narekujejo tudi visoke temperature. Epidemiološka slika za zdaj še ni ustavila novih gostov, med njimi je največ Avstrijcev, Nemcev in Italijanov, pojasnjujejo, preplah, da bo letošnja turistična sezona šla povsem po zlu, je po njihovem za zdaj odveč.Povsem drugače razmišljajo in tudi doživljajo v Dubrovniku, dalmatinskem biseru, ki se v tem času običajno spopada s preobilico obiskovalcev in že težko obvladljivimi gnečami po znamenitem Stradunu. V soboto so našteli le 2500 gostov, lanske številke, ki so v tem zgodovinsko razkošnem mestu presegale milijon, se zdijo znanstvena fantastika. Kljub temu je marsikje za kavo še vedno treba odšteti več kot štiri evre, no, ponekod, kjer jih je že udarila realnost, pa dva evra ali celo manj. Tudi sicer je priljubljeni napitek v Dubrovniku kar težko izslediti: večina lokalov preprosto ni odprla vrat, saj se jim ob tako skromnem obisku to ne splača, zaprta ostaja tudi polovica hotelov, pričakujejo pa nekoliko živahnejšo podobo v prihajajočih tednih, ko je prihod napovedalo več britanskih gostov.Ti nikakor ne bodo imeli težav s prostorom na plaži, tega je, tudi ob upoštevanju varnostne razdalje, na pretek. Nadvse milega poletja pa so se po dolgih letih, ko so morali turiste tako rekoč odganjati s praga, razveselili domačini, ki imajo Dubrovnik zdaj skorajda povsem zase.