Rothschildovi prodali na stotine dragocenosti

Večina je že slišala za slovito rodbino Rothschild, eno najbogatejših in najvplivnejših na svetu. Teoretiki zarot so jih že večkrat okrivili za naravne katastrofe, saj da imajo na Antarktiki posebno postojanko, s katere spreminjajo vreme. Ker gre za družino bankirjev, mnogi menijo, da so prav Rothschildovi tisti, ki upravljajo svet in finančne institucije, po lastnih željah in potrebah povzročajo takšne in drugačne krize, tudi vojne.

Omarico z začetka 18. stoletja so prodali za skoraj milijon evrov. FOTO: Dražbena hiša Christie's

Pojavila so se namigovanja

Pred dnevi se je na dražbi v New Yorku pojavilo več kot 600 dragocenosti te rodbine, katere korenine segajo več kot 300 let v preteklost. Presenečenje je bilo toliko večje, ker družina denarja ne potrebuje, zakaj bi torej ponudili toliko neprecenljivih kosov, med njimi pohištvo, umetnine in nakit, ki so v njihovi lasti že stoletja. Za vse skupaj je dražbena hiša iztržila 60 milijonov evrov, kar je za Rothschildove sicer kapljica v morje. Koliko je vredno njihovo premoženje, javno ni znano, ocene se gibljejo okrog 20 bilijonov evrov, vanj so vštete tako nepremičnine kot premičnine, zlato, nafta in podjetja.

Seveda so mnogi dražbo povezali z napetostmi med Palestino in Izraelom, Rothschildovi so namreč Judje, zato so se na darknetu oziroma temnem spletu že pojavila namigovanja, da se bo rodbina v naslednjih mesecih počasi znebila večine premoženja, saj da smo na pragu tretje svetovne vojne in ne želijo, da bi njihove reči in reči njihovih prednikov prišle v napačne roke.